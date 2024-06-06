Мнение: Установка на равенство

Давайте посмотрим как принципы равенства нарушаются в типичных историях.

История об омлете – типичная история супружеских конфликтов: началось с мелочи, а потом пошло-поехало – острый или хронический дефолт. Или дисбаланс, если один из двух ведет себя приличней.

История про велосипед – типичная история начала отношений, когда один из пары, чаще женщина, тормозит и жадничает, так начинается дисбаланс. Или дефолт, если жадничают оба.

Самая частая и самая простая причина супружеского дефолта – каждый тянет одеяло на себя, каждый хочет побольше себе, поменьше другому.

По отношению к благам люди часто придерживаются принципа: чем больше, тем лучше.

Лучше съесть или запасти побольше еды, лучше погрести под себя побольше власти, побольше денег.

Но если блага берутся не из безличной природы, а из общего котла, заграбастать себе больше – косяк. Строго говоря, жадничать по отношению к природе тоже не экологично, последствия придется расхлебывать ближайшим потомкам. Но расплата за жадность в отношениях наступает еще быстрей, потому что партнер лично страдает от вашей жадности, понимает все про вас и отвечает вам сторицей.

Вот, например, наша история про омлет.

Что не поделили супруги? Заботу и благодарность, вложения в отношения.

“Ты плохо позаботился обо мне”, – предъявила автор мужу за поздно приготовленный, слишком горячий омлет.

“Ты не благодарна мне за заботу”, – предъявил муж и в сердцах выкинул омлет.

Косяк у мужа на этом моменте заметно больше. Автор всего лишь недовольна, а он агрессивен в ответ. К тому же он лишает ее завтрака, а с ее диагнозом – это чувствительный ущерб.

Дальше автор пишет мужу сообщение, где по сути называет его ничтожеством, оскорбляет и намекает на желание порвать с ним отношения.

Повод если и не мелкий, однозначно не такой крупный, чтобы городить такое. Это косяк автора, который больше, чем косяк мужа.

Ответ мужа – почти в границах. Ни одного оскорбления автору, объяснение поведения и немного упреков в невнимательности, в бестактности и грубости.

После этого муж предлагает поговорить, то есть делает шаг к примирению, несмотря на перевес косяка автора. В этом проявляется его щедрость, но автор считает, что она – пострадавшая сторона. Она отказывается говорить.

И дальше то самое – пошло-поехало. Муж поздравляет с ДР, автор игнорирует. Он кладет на стол подарки, она игнорирует снова. ДР она отмечает без него. Он уходит спать в другую комнату, она не останавливает его и даже пытается радоваться уходу, хоть и про себя. Но на уровней мыслей и чувств тоже бывают векторы косяков, они дополняют картину.

В конце концов косяк автора вырастает, муж разочарован, автор растеряна, но все еще пытается держать за обиду, чтобы сомнения не качали. Люди так тяжело переносят качку, любые сомнения и диссонанс, что предпочитают держаться за шкатулку или антишкатулку, лишь бы не раскачивало.

Как на протяжении этой истории установка на равенство могла бы автору помочь? Опишете сами?

И вторая история, про велосипед.

Автор познакомилась с мужчиной. Он засыпает ее комплиментами, красиво ухаживает и делает решительные шаги.

Он ей очень нравится, сомнений в его значимости у автора нет, но она старается “держать марку”.

Ей кажется, что “марка” – это “как себя подать” и “как себя поставить”, и она старается поставить себя повыше и подать себя подороже. Повыше и подороже, чем ставит и подает себя мужчина. Намного выше и намного дороже. Все усугубляется тем, что ОЗ мужчины выше, то есть объективная стоимость его шагов и вложений дороже. Принцип равенства нарушается вдвойне.

Во что это выливается? В очень типичный и вместе с тем в очень яркий коллапс. К сожалению, яркие коллапсы так же типичны в начале отношений как типичен дисбаланс.

Вот как выглядит коллапс.

Автор сидит как принцесса в башне и ждет, что ее рыцарь будет карабкаться к ней. Она довольно грубо отказывается от предложения жить вместе. У нее есть на то уважительная причина: дети-подростки. Однако, это причина не объясняет ее резкость. Она должна была сказать, что ей очень приятно такое предложение и оно очень заманчиво с одной стороны, но с другой стороны – дети. Сомнительно, чтобы мужчина всерьез рвался в брак с малознакомой женщиной с незнакомыми ему детьми. Скорее всего он слишком галантен, так выражается его страстность и его представление о романтике. Автор же отвечает так, будто для мужчины априори – счастье совместная жизнь с ее детьми, но самой ей этого не надо. Хотя все наоборот. И когда он предлагает оплатить ее детям частную школу, автор тает и дает милостивую надежду на совместную жизнь.

Пока автор сидит в башне и ждет, что рыцарь все сделает сам, рыцарь этот собирается приехать и просит разрешения остановиться у нее. Автор возмущена, ведь у нее дети, а он ведет себя как нетерпеливый болван. Она отказывает ему и опять делает это довольно резко. Она даже называет его “незнакомым мужчиной”, которого нельзя приводить в дом.

И дальше возникает тот самый коллапс. Выразив раскаяние и пообещав умерить пыл, рыцарь отодвигается на почтительную дистанцию. Он приезжает с подругой и собирается часть времени провести с ней, катаясь на велосипеде.

Автор настолько не ожидала такого коллапса, настолько сбита с толку и выбита из колеи, что начинает и сливаться, и косячить. Она бесится, наезжает на подругу, злится, плачет, то есть из красивой принцессы превращается в какую-то бедную ведьму.

Как установка на равенство могла бы предотвратить этот коллапс?