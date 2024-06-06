Мнение: Разнузданное ЕГЭ-24

С началом лета пошел вал «школьных» скандалов весьма неприятного педофильско-«клубничного» содержания, связанных с внезапно чрезвычайно ретивым поведением охранников школ перед допуском выпускников к сдаче экзамена.

Лента.ру. «В Воронеже школьниц заставили снять трусы перед ЕГЭ»

Канал «Москва онлайн». «В Подмосковье просили поднимать юбки, искали шпаргалки в нижнем белье»

Фонтанка.ру. «Досмотр школьниц перед ЕГЭ в Чувашии»

Скандалы в трех регионах сразу, уже возбудились стандартные «защитницы нравственности» попадья Анна Кузнецова из Госдумы и непременная Катерина Мизулина, пишут про грозные «проверки» Следственный Комитет и Прокуратура, «дело взял на контроль Бастрыкин» (известный мем). Сначала речь шла только о лифчиках, теперь уже и о трусах. Что ж такое себе позволяют эти охранники??

Самое удивительное – безбашенность этих сексуальных маньяков: в рунете полно историй, когда взрослые мужики всего лишь сели рядом с несовершеннолетней на какую-нибудь лавку и как-то «не так» на нее при этом посмотрели (а не чтоб полезли ощупывать ее лифчик!) – и дальше включается автоматическая мясорубка российского «правосудия», и мужики уезжают на зону на долгие годы с клеймом «педофила», причем никакая огласка и возмущение «общественности» уже не в силах их спасти (в России суды от «общественности» независимы абсолютно и полностью). А тут, значит, массовые грязные домогательства под камеры (!) – и ни у кого из «блюстителей» рука не дрогнет. Может, скажут, что «охранники ведь были при исполнении» – но это ж частная охрана, а не работники ФСИН, они по «закону» (трудно в РФ употреблять это слово без кавычек и закадрового смеха) вообще никого не имеют права подвергать личному досмотру, что уж говорить о детях! Впрочем, про это говорить и вовсе смешно.

У меня, конечно, возникают смутные сомнения – а почему именно сейчас вдруг такой резонанс? ЕГЭ проводят по одной и той же формуле уже лет 15 по всей стране; что, неужели охранники взбесились только в 2024 году, а до этого всегда вели себя как английские джентльмены? Я практически уверен, что примерно то же самое происходило в той или иной степени повсеместно везде и всегда по стране перед ЕГЭ, только тогда в прессе царила установка «не нагнетать», и все, включая родителей, «относились с пониманием». Дело-то, мол, «государственное». Единый ГОС экзамен! А любой учитель со стажем расскажет вам кучу занимательных баек на тему, в каких только укромных местах своей одежды или организма не прячут иной раз шпаргалки или телефоны креативные детишки, причем девочки могут быть даже хитроумнее мальчиков – у них «зон неприкосновенности» больше.

Так что дело, я думаю, не во внезапном падении нравов именно в июне с.г. конкретно в Чувашии, Воронеже и городе Видном. Дело в пресловутом «конфликте с Западом», ведь в России все это время сам ЕГЭ воспринимается как «навязанная России западная ценность», наряду с гей-парадами и самими геями, коих, понятно, до Запада в РФ никогда и не было. ЕГЭ стало «можно», во всяком случае, так решил средний слой чиновников, хотя окончательных руководящих указаний сверху пока не поступало. И вот тут уже и «общественность» пошла в ход, призывая вернуться к «вере предков» – то бишь к обычным выпускным экзаменам внутри самой школы.

Ясно одно: если по ЕГЭ что-то и порешат – то это будет сделано исключительно «назло Западу», безотносительно интересов образования и гармоничного развития самих детей – на эти абстрактные темы в России всем традиционно плевать. Поскольку нормальному человеку, в свою очередь, плевать и на РФ, и на Запад, а интересуют исключительно вопросы пользы и счастья для всех, и пусть никто не уйдет не уйдет обиженным – давайте рассмотрим вопрос именно с этой точки зрения.

Что тут можно сказать? Очевидно: какие бы ни были достоинства у ЕГЭ, но жесткие обыски при нем неизбежны, и если всерьез отстаивать его применение и дальше, то надо, по всей видимости, вводить для сдающих не просто отдельное здание и прогон сквозь строй обыскивающих охранников, но и специальный фильтрационный пункт, на котором все сдающие должны будут переодеваться в выдаваемые им на время экзамена специальные одинаковые робы с номерами и без металлических вставок – с тем, чтобы уже точно, раз и навсегда гарантировать неприменение электронных средств, помогающих сдаче.

И второе: нет смысла скрывать главную, основную причину возникновения Единого Госэкзамена: это недоверие школам на федеральном уровне. «Центр» не верит, что школы в состоянии проверить реальные знания своих учеников, не смухлевав при этом в свою пользу. Поэтому каждый год ЕГЭ проводится как Единая Федеральная Спецоперация. Центр, по большому счету, не интересуют ученики; его цель – прищучить школы, ткнуть носом и так совершенно раздавленных «педагогов», доказать им, что они учат плохо и учить не умеют. Держать, в общем, «шкрабов» в вечном страхе.

Ну а те в ответ отыгрываются на учениках. Вот так и существует российское «образование» – бессмысленное и беспощадное.

Конечно, на мой взгляд, ЕГЭ надо отменить. И вместо него ничего не вводить. И заборы с колючей проволокой вокруг школ срыть. И охранников – уволить, и новых не набирать. Пусть школы хотя бы несколько лет поживут ТАК, на вольном выпасе. Лично я абсолютно уверен: хуже не станет.