Мнение: Если разделить доходы от нефти на всех, рост запасов нефтегаза и поставки удобрений на Запад

1. Инженер-нефтяник решил подсчитать, сколько денег получил бы каждый россиянин, если поделить доходы от продажи нефти поровну между россиянами, а нефтяников заставить работать бесплатно (ссылка):



Добыча нефти в России в 2022 году составила 535 миллионов тонн. Большая часть была использована внутри страны для переработки в моторное топливо и как сырье для нефтехимии. А на экспорт ушло 242 миллионов тонн.

Определиться же с ценой нефти трудно. Во-первых, наша страна экспортирует несколько сортов товарной нефти. Возьмем за основу основной сорт – Urals, и его цену будем использовать в расчетах. Средняя цена на нефть марки Urals за 2022 год составила $76,09.

На каждого жителя нашей станы пришлось 1,71 тонна экспортированной нефти. Если же взять всю нефть, включая и потребленную на внутреннем рынке, то на человека придется 3,63 тонны. Негусто. Средняя плотность нефти Urals плавает, для расчета возьмем среднюю 0,87 г/см3. Переведём массу в объем и подсчитаем, сколько нефти было добыто на человека – 12,28 барреля нефти, а с учетом внутреннего рынка – 26,39 барреля.

Следовательно взять деньги от продаже нефти, то на человека пришлось бы 934 доллара от выручки экспортной нефти, а от всей добытой – 2008 доллара. Средневзвешенный курс в 2022 году составил 75,88 тысяч рублей за доллар, следовательно на человека пришлось всего 70,870 рубль от экспортной выручки, а от общей 152,360 тысяч рублей.

Сумма, давай говорить откровенно, не впечатляет. Кроме того, речь идет не о прибыли, а от суммы продажи нефти, без учета себестоимости нормы прибыли компании. Я не могу сказать точно, сколько это будет, но просто уверен, что не меньше минимум 25%. Очень затратное это дело – нефть добывать. А если иметь свою скважину – то можно сразу подавать на процедуру банкротства, потому что она в течение длительного времени будет генерировать только убыток. Надо сразу иметь несколько, а еще лучше – сразу месторождение. Чтобы наверняка.

Поэтому пойдем другим путем. Согласно данным Минфина наша страна получила от продажи нефти и газа чистый доход 12,4 триллиона рублей. Триллион – это очень много, это тысяча миллиардов или миллион миллионов. Но не надо радостно потирать руки в предвкушении, что это много, если их разделить на всех.

Если взять эти деньги и равномерно распределить между гражданами составит просто “невероятные” деньжищи – 82 тысячи рублей за год. 6,8 тысяч рублей в месяц.

А вот теперь сами считайте, много это или нет.

2. Похоже, вопреки мечтам наших недругов, углеводороды в России в нынешнем столетии не закончатся. Специалисты предрекают значительный прирост нефтегазовых резервов России (ссылка):



Рентабельные резервы нефти в России могут вырасти на семь миллиардов тонн к 2050 году, а газа — на пять триллионов кубометров при активном развитии технологий освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Об этом заявил глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) РФ Игорь Шпуров. <…>

В свою очередь, для полного обеспечения потребностей внутреннего рынка и частичного удовлетворения глобального России необходимо нарастить геологоразведку нефти как минимум на четыре миллиарда тонн, газа — на 11 триллионов кубометров. Для этого в стране нужно развивать технологии освоения ТРИЗ, пояснил Шпуров.

3. Европа так и не смогла отказаться от российского газа. Вместо газа мы теперь стали поставлять в Европу больше удобрений, которые производятся с использованием этого самого газа (ссылка):

Россия являлась для Европы не только важным поставщиком энергоресурсов, но и удобрений, которые важны для сельскохозяйственной промышленности. Но многие производители в Европе просили отказаться от импорта российских удобрений еще в начале года. Мол, от энергоресурсов же отказались, ничто не мешает «затянуть пояса» и по удобрениям. Однако в марте поставки в Европу достигли нового максимума — 521,3 тысячи тонн на 179,6 млн долларов. Это максимум с декабря 2022 года, когда европейцы заплатили российским компаниям $199,3 млн. И это за месяц.

А крупнейшим покупателем российского сырья в Европе и вовсе в 2024 году является Польша, которая в 2023 году занимала второе место: «Основными покупателями азотных удобрений из России стали в 2023 году Германия (426,3 тыс. тонн и рост в 3,2 раза за 9 месяцев 2023), Польша (257,7 тыс. тонн и рост в 1,8 раза), а Франция нарастила покупки на 18,1% до 362,4 тыс. тонн. Т.е. в топ-3 одна из самых недружественных стран для России — Польша.» <…>

Однако не все довольны таким раскладом и растущими объемами закупок российских удобрений Польшей, Германией, Францией, Бельгией и другими. Списывают все на зависимость и даже низкую «экологичность» продукции из России: «Мы ясно видели, как Россия и Путин используют удобрения и продукты питания в качестве оружия», – об этом жаловался недавно глава норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер.

От газа европейцы отказались, но впали в зависимость от продукции переработки газа — азотных удобрений.

Азотные удобрения, которые важны для роста растений, производятся с использованием природного газа, и Россия экспортирует больше его в Европу, заменяя часть газа, запрещенного ЕС.