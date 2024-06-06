Рупор кремлевской пропаганды: Выставка трофеев в Верхней Пышме

Для тех, кто не попал на выставку трофеев в Москве.

Выставка трофеев в Верхней Пышме

Центральный военный округ (ЦВО) проведет выставку трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженной и захваченной военнослужащими подразделений группировки войск «Центр» в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Выставка пройдет в Верхней Пышме при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

В экспозиции будут представлены основные образцы вооружения и военной техники, поставляемые странами НАТО в качестве военной помощи Украине. Танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украине были уничтожены и захвачены военнослужащими группировки войск «Центр» на Донецком и Авдеевском направлениях СВО. В числе экспонатов – танк «Abrams», бронетранспортеры М113, «Козак», «Kirpi» боевыми машинами пехоты «Marder», «Bradley», бронеавтомобиль «Mastiff», вездеход «Pinzgauer» и другие образцы автобронетанковой техники, всего 14 единиц. Вся техника доставлена на Урал из зоны проведения специальной военной операции.

Кроме того, на выставке будет представлен народный дрон-камикадзе «Упырь», тактико-технические характеристики которого, позволяют успешно противодействовать всем экспонатам.

Отдельные площадки выставки будут посвящены трофейным разведывательным и ударным беспилотным летательным аппаратам, стрелковому вооружению, и символике подразделений. Также будет организована работа полевой почты, на тематическом стенде «Письмо солдату» посетители смогут написать письма участникам СВО.

Выставка вооружения и военной техники стран НАТО, захваченной военнослужащими группировки войск «Центр», станет первой крупной экспозицией трофеев специальной военной операции, прошедшей за переделами московского региона.

Выставка будет развернута на площади Дворца спорта в Верхней Пышме и начнет свою работу 8 июня в 11:00. Для посетителей она будет доступна ежедневно с 09:00 до 21:00 и завершится в середине июля.

https://t.me/bayraktar1070/2274 – цинк

Как минимум разок на такой выставке стоит побывать, если еще ни разу не были.

Следующий показ, насколько я понимаю, будет в августе на форуме "Армия 2024" в Алабино.

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