Samsung нашла решение проблемы с замедлением смартфонов после обновления Google Play

В прошлом месяце обновление Google Play негативно сказалось на производительности смартфонов Samsung, пишет портал 4pda.

Пользователи смартфонов Samsung сразу после обновления начали жаловаться на снижение скорости работы и задержки при запуске приложений на некоторых моделях.

Samsung подтвердила проблему на своем официальном форуме и предложила простое решение: перезагрузить смартфон. Пользователи подтверждают, что это помогает.

Представители компании также рекомендуют перезагружать смартфоны после обновления, даже если проблем с производительностью не замечено.

Обновление системы Google Play Security Update — это комплексный апдейт ключевых сервисов, который обычно проходит без вмешательства пользователя.