 

Мнение: Вали кулём!! Конец регионов в России

06.06.2024, 20:10, Разное
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О, а вот и сенсации подогнали! Весьма, весьма занятное сообщение РИА Новости:

“Пока эксперты-коллеги ломали копья в вопросе объединения Алтая, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ анонсировал создание нового субъекта федерации «Новороссия». По словам главы региона туда войдут ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожские области, Крым”.

Вали кулем, потом разберем!
Ха-ха-ха! Да и то верно! Сливай всех в в одно ведро!
Вообще, если уж по чесноку, Россия должна быть как Украина, и давно. Ясно же, что при нынешней системе управления сама эта конструкция “регионы” никому низачем не нужна – поскольку “помножено на ноль” само население в РФ: оно никто, ничто и звать никак, его голос шестнадцатый. Население, кстати, этим очень довольно и славит вождя (и попробовало бы оно этого не делать).

А ведь, по логике, единственные, кому могли бы быть нужны эти “регионы” – это местные жители, у которых будто бы есть в наличии какие-то свои собственные “региональные интересы”, которые – совсем крамола! – якобы МОГУТ даже отличаться от интересов “Центра”, т.е. реальных правителей РФ.

Уже давно об этом даже заикаться неприлично. Но тогда естественный вопрос – а ЗАЧЕМ “регионы”? Их надо слить просто всех воедино, а “губернаторам” дать их реальное название – “наместники из Центра”, кем они по факту и являются.

Видимо, с “новых территорий” решили начать. Что ж, логично. Тем более, что Путин пытался это сделать с 2004 года, но из-за Болотной вышла досадная заминка, и даже пришлось отступить чуток назад, даже вернув эти отвратительные и бессмысленные для властей “выборы губернаторов”. Какие в унитарном сверхцентрализованном государстве – военном лагере могут быть “выборы губернаторов” и сами губернаторы?! То было влияние прогнившего Запада!

А сейчас, сталбыть, всё сделают “как надо”. И, как писали пророческие Стругацкие, “ни одна сволочь даже не почешется, чтобы разделаться со всем этим дерьмом”.

Источник: Размышления вольного социолога


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