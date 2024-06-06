Омский метростроевец вышел на поверхность после 45 лет блуждания по подземным лабиринтам

Пропавший без

вести в 1979 году в Омске Никита Алексеев неожиданно нашёлся после 45-летнего

отсутствия. Будучи студентом, он принимал участие в строительстве метрополитена

и заблудился в подземных пещерах, в которых и провёл почти полвека.

Неравнодушные

граждане сообщили полицейским о пожилом мужчине, который стоял возле

единственной станции Омского метрополитена и спрашивал у прохожих, кто завоевал больше всего медалей на Олимпиаде 1980 года. Служители правопорядка выяснили, что он совершенно ничего не знает

о событиях, произошедших за последние 45 лет, зато умеет ловить, разделывать и жарить крыс.

«Сотрудники завели с мужчиной разговор и выяснили, что он словно заявился к нам из прошлого – он считал, что в стране правит одна-единственная партия, накаляется противостояние с Америкой, за анекдоты про власть можно получить срок, запрещено мужеложство, ГАЗ скоро выпустит новую «Волгу», а «вшивая интеллигенция», по его выражению, эмигрирует в Израиль к сионистам. Полицейские попросили его предъявить документы и увидели советский паспорт на имя Никиты Владимировича Алексеева. Человек с таким же ФИО пропал при строительстве метрополитена 45 лет назад», – рассказали в полиции.

Всё это время

мужчина блуждал по пещерам, проход в которые открывается из недостроенного

тоннеля метро. У него при себе был

советский фонарик «Звезда», батарейки которого почему-то до сих пор заряжены, а также предметы, квалифицированные как примитивное холодное оружие.

«Многие десятилетия он находил пропитание, охотясь на крыс и мелких

пещерных троглодитов, отпугивая шогготов и других подземных обитателей. В настоящее время

спелеологи пытаются установить маршрут, которым прошёл Алексеев под землёй. Предположительно там находятся неведомые ранее подземные города и миры, населённые неизвестными

науке существами», – добавили в городской администрации.

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