Мнение «аналитика»: О кринже дня… Ещё один поехал кукухой?

Седина в бороду — бес в ребро. И проблемы с головой, видимо, тоже начинаются.

А может, всеобщая милитаризация сознания за зубцами кремлёвских стен сказывается. Едет крыша у самых стойких.

Недавно назначенный заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин произнёс «историческую» фразу, которую можно считать абсолютно кринжовой.

Успешной экономики не бывает без успешной армии, заявил он на ПМЭФ-2024. Чем сказал новое слово в экономической науке и практике.

До сих пор как-то считалось, что военные расходы и особенно — военные действия, вне которых «успешность» любой армии эфемерна, выступают стрессом для экономики. Они заставляют страну совершенно непроизводительным образом расходовать ресурсы, разбалансируют #бюджет и увеличивают долг, провоцируют инфляцию и #бедность. Именно поэтому «умные» страны стараются всего такого избегать. Даже арабы, которые скупают оружие, как не в себя, стремятся уклониться от прямых вооружённых схваток. Исключения редки: «гегемона» положение обязывает бряцать оружием семо и овамо, Израиль — в кольце врагов, ну и у России, как обычно, особенная стать.

Но, блин! С «успехами» израильской экономики, вязнущей в долгах и теряющей рост, всё понятно. Российская — успешно сопротивляется введённым против неё санкциям, большинства из которых не было бы, не будь одного конфликта. Ну, про американский госдолг только ленивый ещё не писал.

А с другой стороны — какими успехами может похвастаться, например, армия Швейцарии, где #экономика успешно обеспечивает один из самых высоких уровней жизни в мире? Или, скажем, НОАК — кто может отрицать китайский экономический успех в XXI веке! — увенчала себя какими победами вне учений? #Индия, опять же, успешно развивается и к середине столетия может войти в тройку крупнейших в мире по ВВП, но разве это связано с успехами её армии на границе с Пакистаном или Китаем?

В общем, что-то не то нынче творится в Кремле…

Милитаристский угар?

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