Reuters: США ожидают военно-морские учения РФ в Карибском бассейне

Высокопоставленный представитель США заявил о намерениях РФ организовать военно-морские учения в Карибском регионе. Вашингтон не рассматривает это как угрозу, считая количество кораблей и самолетов недостаточным для этого. Сведения из Белого дома уточняют, что РФ ежегодно направляла корабли в Западное полушарие с 2013 по 2020 год.

Высокопоставленный представитель США заявил о намерениях РФ организовать военно-морские учения в Карибском регионе. Вашингтон не рассматривает это как угрозу, считая количество кораблей и самолетов недостаточным для этого. Сведения из Белого дома уточняют, что РФ ежегодно направляла корабли в Западное полушарие с 2013 по 2020 год.

Учения, вероятно, включат заходы в порты Кубы и Венесуэлы. Источник заявил журналистам о повышенной военно-морской и воздушной активности РФ вблизи Соединенных Штатов в этом летнем сезоне. Он также отметил, что к осени планируются глобальные российские военно-морские учения.

Согласно данным телеканала CBS News, учения начнутся в ближайшие недели. Собеседник журналистов выразил мнение, что эти действия РФ маловероятно связаны с разрешением Вашингтона ударов по российским территориям, переданным Киеву оружием.