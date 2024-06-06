 

Reuters: США ожидают военно-морские учения РФ в Карибском бассейне

06.06.2024, 17:55, Новости дня
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Высокопоставленный представитель США заявил о намерениях РФ организовать военно-морские учения в Карибском регионе. Вашингтон не рассматривает это как угрозу, считая количество кораблей и самолетов недостаточным для этого. Сведения из Белого дома уточняют, что РФ ежегодно направляла корабли в Западное полушарие с 2013 по 2020 год.

Высокопоставленный представитель США заявил о намерениях РФ организовать военно-морские учения в Карибском регионе. Вашингтон не рассматривает это как угрозу, считая количество кораблей и самолетов недостаточным для этого. Сведения из Белого дома уточняют, что РФ ежегодно направляла корабли в Западное полушарие с 2013 по 2020 год.

Учения, вероятно, включат заходы в порты Кубы и Венесуэлы. Источник заявил журналистам о повышенной военно-морской и воздушной активности РФ вблизи Соединенных Штатов в этом летнем сезоне. Он также отметил, что к осени планируются глобальные российские военно-морские учения.

Согласно данным телеканала CBS News, учения начнутся в ближайшие недели. Собеседник журналистов выразил мнение, что эти действия РФ маловероятно связаны с разрешением Вашингтона ударов по российским территориям, переданным Киеву оружием.


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