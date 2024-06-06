Минцифры рассчитывает к 2030 году запустить не менее 100 аналогов YouTube

Согласно планам Минцифры, к 2030 году в России запустят не менее 100 аналогов YouTube.

Показатели количества возобладали над показателями качества после того как выяснилось, что сделать одну полноценную альтернативу западному сервису – сложно и дорого.

– Один несложный аналог YouTube, который может хранить несколько тысяч видео и выдерживать поток до 10 тысяч посетителей в день, обходится в 2-3 миллиона рублей, – поясняют в министерстве. – В то же время полноценный аналог, способный держать хотя бы 10% от нагрузки американского сервиса, обойдётся уже в десятки миллиардов, а для его разработки нужны высококвалифицированные специалисты. Намного выгоднее будет запустить сотню простых, непритязательных сервисов.

Чиновники пока не определились, когда именно будут блокировать вредоносный западный сервис – некоторые говорят, что это надо было делать «ещё вчера», а другие предлагают подождать, пока заработают хотя бы 40-50 аналогов.

– Лично моё мнение – давно надо блокировать этот «туб», чтобы неповадно было, – считает член комитета ГД по цензуре, государственной идеологии и защите Конституции Святослав Гуревич. – Не менее популярный Telegram уже заблокировали, и ничего. Недовольные поныли и замолчали. Так и с «тубом» будет.

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