Мнение: Омлет и законы поля

Конфликт вокруг омлета в недавнем письме и конфликт в последнем письме – одни и те же яйца, в фас и профиль.

Люди меряются яйцами в отношениях, потому что путают яйца и КП.

Показать, что ваши яйца круче, что вы больше и сильней, не значит получить больше власти в отношениях.

В отношениях получает больше власти (КП) тот, у кого больше значимость + полезность, от кого второй больше зависит и, в идеале, не тяготится этой зависимостью, не пытается избавиться от нее. Последнее бывает при балансе (реальном и иллюзорном, хотя второе – неэкологично и поэтому уязвимо, временно) и называется не зависимостью, а потребностью друг в друге, заинтересованностью друг в друге, общностью, сотрудничеством, союзом, семьей – в узком и широком смысле.

Для роста КП должна расти ваша привлекательность и полезность для партнера. Привлекательность мы называем СЗ (субъективная значимость). СЗ состоит из ОЗ (объективной значимости) и интеграции фигуры в личное поле. Растет СЗ от шаров, то есть от тех знаков симпатии, знаков расположения, которые транслирует другой человек. Шары хоть и не увеличивают ОЗ человека, но побуждают интегрировать эту ОЗ в наше поле. Мы видим, что человек симпатизирует нам и начинаем все больше и больше располагаться к нему, открываться к нему, если его ОЗ достаточна для нас, то есть ему “есть что нам дать” в эмоциональном, интеллектуальном, сексуальном и социальном смысле.

Корона заставляет воображать шары, преувеличивать и придумывать шары, превращать мусор и даже воздух в шары, поэтому благодаря короне СЗ человека для нас может расти вне его симпатии. А в идеале все очень красиво и справедливо: чем больше мы нравимся человеку, тем больше он нравится нам, и наоборот, если нам обоим есть что друг другу дать.

Но вернемся к омлету и яйцам.

Привычка навязывать друг другу штурманское Я: я крут, круче только яйца, мои яйца больше твоих – это пережиток коллективного слияния, из которого хомо сапиенс выбрался не так уж давно по меркам эволюции. Кажется, что можно убедить другого, продавить и внушить. Природу внушения и что с ней стало теперь мы тоже вскоре обсудим.

Хорошее видение границ – это уважение к чужой субъектности, то есть понимание, что наша значимость для других растет не благодаря нашему давлению и нашей агитации, а благодаря их собственному впечатлению и их собственным выводам. Куда выгодней быть приятным и полезным, чем наоборот.

Вместе с тем, нельзя унижаться и выглядеть слабым, жалким, это непременно снизит СЗ. Мы называем это сливом, поскольку в поле происходит буквальный слив фигуры, ее ослабление, растекание, уменьшение. От слива ухудшается восприятие ОЗ, человек кажется менее достойным, начинает выглядеть не призом, а грузом. Потом это подробней разберем.

Многие люди интуитивно чувствуют, как от слива уменьшается их СЗ. Еще и поэтому они так стараются показать, что у них крутые яйца. Не только из-за штурманства и слияния, но и по причине того, что рост и прочность СЗ действительно в немалой мере зависит от силы. Но реальная сила и демонстрация крутости – абсолютно разные вещи.

От демонстрации крутости часто случаются косяки и векторы косяков.

Косяки уменьшают доверие партнера, поэтому постепенно блокируют интеграцию фигуры в поле, и косвенно влияют на вашу СЗ. Но главное, они сразу же уменьшают ваше КП, а СЗ партнера растят.

В результате ваше влияние не только уменьшается, но и вырастает зависимость от партнера.

В последнем письме особенно хорошо видно, как вырастает дисбаланс из-за того, что автор много внимания уделяет своим яйцам, вместо того, чтобы думать о справедливости, о человечности, о любви.

Свобода, равенство и братство (родство) – вот три главные установки, которые позволяют выращивать красное поле.

Установка на свободу – это отказ от щипцов, от любого давления на партнера и на себя, от всех инструментов из черного чемоданчика, душащих спонтанность. Это то, что делает поле красным, а не черным.

Установка на равенство – это стремление к балансу, к равновесию и симметрии, отказ от жадности, от манипуляций, от властолюбия. Это то, что позволяет строить границы.

Установка на братство – это стремление к близости, к объединению, к сотрудничеству. Это то, что делает красное поле общим.

Как установка на свободу делает поле красным? Как установка на равенство помогает строить границы? Как установка на братство делает поле общим?