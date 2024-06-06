 

Сергей Собянин заявил о запуске в Москве новых импортозамещающих производств

06.06.2024, 16:50, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске новых импортозамещающих производств в Особой экономической зоне “Технополис Москва”, об этом сообщается в его Тelegram-канале.

Один из резидентов начал выпуск печатных плат, ключевого элемента всех электронных устройств. Российские производители радиоэлектронной аппаратуры уже приобретают его продукцию.

Другой резидент наладил серийный выпуск твердосплавных пластин для токарной и фрезерной обработки металла. Инвестиции в расширение его производства на площадке “Печатники” составили более 400 млн рублей. Изделия этого производителя приобретают более 650 компаний в РФ и дружественных странах, добавил Собянин.

“Все технологические процессы с использованием электрохимической обработки изделий осуществляются на российском оборудовании и химии”, – подчеркнул мэр столицы.


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