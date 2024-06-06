 

Nothing Phone (3) обещает революцию с ИИ

06.06.2024, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новый смартфон Phone (3) от компании Nothing обещает уникальный пользовательский опыт, воплощенный в широком спектре функций на базе искусственного интеллекта. Об этом пишет The Verge, ссылаясь на заявления основателя компании Карла Пэя.

Пэй утверждает, что, несмотря на стабильность пользовательского опыта в мире смартфонов, его компания готова изменить текущую картину. Phone (3) станет первым смартфоном, оснащенным полноценным искусственным интеллектом, обещает он.

Демонстрационный ролик компании показал различные версии пользовательского интерфейса, включая встроенного голосового помощника, аналогичного нейросети GPT-4o от OpenAI, и персонализированный динамический домашний экран, обеспечивающий мгновенный доступ к нужной информации.

Цель компании, по словам Пэя, заключается в создании интуитивных и полезных смартфонов, способных самостоятельно определять потребности пользователя и предоставлять соответствующие данные. В настоящее время компания работает над новыми прототипами, и процесс изменения домашнего экрана потребует времени.

Ранее компания успешно внедрила поддержку ИИ-бота ChatGPT в наушники Ear. С учетом сохранения прежних сроков выпуска смартфонов, анонс Phone (3) ожидается уже в июле текущего года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / В России iPhone 15 Pro стал дешевле 90 тысяч рублей

06.06 / Айтишники-контрабандисты пытались ввезти криптовалюту на 500 тысяч долларов, проглотив контейнеры с биткоинами

06.06 / Акции компания Nvidia взлетели на 5%

06.06 / Житель Биробиджана смог обмануть продавца и обменять «пушкинскую карту» на смартфон

06.06 / Одноклассники и «Культура.РФ» запустили проект ко Дню русского языка

06.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Грузия не допустит майдана и украинизации.

06.06 / Новый ультрабук Huawei MateBook X Pro доступен для предзаказа в России

06.06 / Мнение: Перезапуск «Русских знаков»

06.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Законопроект об отмене ЕГЭ

06.06 / В день 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в Госдуму вызвали посла Франции для публичного покаяния

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика