Nothing Phone (3) обещает революцию с ИИ

Новый смартфон Phone (3) от компании Nothing обещает уникальный пользовательский опыт, воплощенный в широком спектре функций на базе искусственного интеллекта. Об этом пишет The Verge, ссылаясь на заявления основателя компании Карла Пэя.

Пэй утверждает, что, несмотря на стабильность пользовательского опыта в мире смартфонов, его компания готова изменить текущую картину. Phone (3) станет первым смартфоном, оснащенным полноценным искусственным интеллектом, обещает он.

Демонстрационный ролик компании показал различные версии пользовательского интерфейса, включая встроенного голосового помощника, аналогичного нейросети GPT-4o от OpenAI, и персонализированный динамический домашний экран, обеспечивающий мгновенный доступ к нужной информации.

Цель компании, по словам Пэя, заключается в создании интуитивных и полезных смартфонов, способных самостоятельно определять потребности пользователя и предоставлять соответствующие данные. В настоящее время компания работает над новыми прототипами, и процесс изменения домашнего экрана потребует времени.

Ранее компания успешно внедрила поддержку ИИ-бота ChatGPT в наушники Ear. С учетом сохранения прежних сроков выпуска смартфонов, анонс Phone (3) ожидается уже в июле текущего года.