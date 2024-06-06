 

В России iPhone 15 Pro стал дешевле 90 тысяч рублей

06.06.2024, 15:40, Разное
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Стоимость флагманского iPhone 15 Pro в РФ снизилась более чем на 40%, пишет портал Hi-Tech Mail.ru.

Осенью 2023 года, когда iPhone 15 Pro поступил в продажу, его цена составляла 150-170 тысяч рублей. Однако к маю она опустилась до 90 тысяч рублей и ниже. В США iPhone 15 Pro с 128 ГБ памяти стоит от $999 (около 88,6 тысяч рублей) без учета налога.

Цена устройства может варьироваться в зависимости от города, магазина, региона, типа поддерживаемых SIM-карт, цвета и объема памяти.

Apple представила iPhone 15 Pro в сентябре 2023 года. Модель оснащена 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с адаптивной частотой обновления 120 Гц и вырезом Dynamic Island для фронтальной камеры и системы Face ID. Смартфон также имеет чип Apple A17 Pro, USB Type-C, основную камеру с разрешением 48 Мп, кнопку действия и титановый корпус.


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