Айтишники-контрабандисты пытались ввезти криптовалюту на 500 тысяч долларов, проглотив контейнеры с биткоинами

В одном из российских аэропортов задержали айтишников-контрабандистов, проглотивших контейнеры с биткоинами на общую сумму порядка полумиллиона долларов США.

Деятельность банды была пресечена благодаря системе «Безопасный санузел», без лишнего шума внедрённой в аэропортах в течение 2023 года. Оператором видеонаблюдения была выявлена подозрительная активность одного из прилетевших пассажиров. После экспресс-допроса, проведённого прямо в туалете, он «сдал» ещё двоих подельников.

В настоящее время изъятые биткоины находятся на экспертизе. Следователи подозревают, что часть из них могут быть контрафактными, назначена экспертиза.

– Статья КоАП о сокрытии товаров от таможенного контроля распространяется и на инвалюты, в том числе цифровые. Кроме того, попытки провезти биткоины путём их проглатывания всегда сопряжены с серьёзным риском для здоровья даже при использовании контейнеров, – предупредили россиян в таможенной службе.

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