Опаснее войны и смертельнее терроризма — CBS News о загрязнении окружающей среды

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Каждая пятая смерть от сердечно-сосудистых заболеваний сегодня связана с последствиями загрязнения воздуха, заявляет в эфире CBS News медицинский обозреватель Селин Гаундер. Да и вообще, эта проблема таит в себе гораздо больше угроз для человечества, чем войны и терроризм, отмечает телеканал.

ДЖОН ДИКЕРСОН, ведущий CBS News: Согласно новому отчёту, загрязнение окружающей среды представляет собой бо́льшую глобальную угрозу, чем войны, терроризм, зависимости и болезни. По данным группы исследователей, в период с 2015 по 2022 годы загрязнение [воздуха] приводило ежегодно к преждевременной смерти 8,8 миллионов человек и сократило среднюю продолжительность жизни по всему миру на 2,9 года. Авторы исследования указывают на срочную необходимость повышения контроля выбросов загрязняющих веществ и изучения того, как их воздействие на организм ведёт к росту риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Из Вашингтона к нам присоединяется доктор Селин Гаундер, наш эксперт по медицинской тематике и обозревать по вопросам здравоохранения в некоммерческой организации KFF. Спасибо, что уделили нам время.

Согласно выводам отчёта, одним из основных факторов, провоцирующих подобные проблемы со здоровьем, является загрязнение воздуха. Как это происходит? И какие основные заболевания развиваются вследствие такого загрязнения.

СЕЛИН ГАУНДЕР, медицинский обозреватель: Основным источником загрязнения воздуха остаётся сжигание ископаемого топлива, но есть и другие, в том числе также связанные с горением. Чуть ранее вы упоминали лесные пожары — это также серьёзный источник. Вдыхание загрязнённого воздуха даёт существенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, лёгкие, другие органы, что ведёт к увеличению рисков сердечно-сосудистых заболеваний. По свежим подсчётам, каждая пятая смерть от сердечно-сосудистых заболеваний связана с последствиями загрязнения воздуха.

ДЖОН ДИКЕРСОН: Можно ли выделить какие-то группы населения, которые наиболее подвержены заболеваниям, связанным с загрязнением? И могут ли представители данных групп что-то с этим сделать?

СЕЛИН ГАУНДЕР: Такие группы есть, да. Неудивительно, что в зоне повышенного риска находятся самые молодые и самые пожилые. Также беременные женщины. Кроме того, воздействию загрязнённого воздуха, как правило, наиболее подвержены малообеспеченные слои населения, в виду того, что, скажем, проживают ближе к шоссе или химзаводу — они чаще находятся в зонах повышенного риска и больше подвергаются этому загрязнению.

Дата публикации 04 июня 2024 года.