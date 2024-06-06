Акции компания Nvidia взлетели на 5%

Акции Nvidia взлетели на 5% до $1224,40, что привело к тому, что она стала второй компанией в мире по капитализации, обогнав Apple. Это было обусловлено постоянным ростом спроса на акции из-за интереса инвесторов к технологиям генеративного ИИ.

За последние пять лет их стоимость выросла на 3224%. В мае компания объявила о рекордном финансовом результате за первый квартал – выручка составила $26 млрд, что более чем в три раза превышает прошлогодний уровень, а ожидается, что выручка во втором квартале достигнет $28 млрд.

Этот взлет связан с растущим спросом на графические процессоры для разработки и развертывания моделей ИИ. Крупные компании, такие как Google, Microsoft, Amazon и OpenAI, тратят миллиарды долларов на покупку GPU Nvidia. Популярность генеративного ИИ, особенно после успеха ChatGPT, только усилила этот спрос. Инвесторы продолжают активно покупать акции Nvidia, считая ее одним из лидеров рынка чипов и технологий ИИ.