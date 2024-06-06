 

Житель Биробиджана смог обмануть продавца и обменять «пушкинскую карту» на смартфон

06.06.2024, 13:33, Разное
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Полиция Биробиджана задержала местного жителя, которому удалось купить телефон китайского производства, предъявив фальшивые «пушкинские карты».

Певчий местной синагоги Мойше Левит решил поменять свой устаревший смартфон на более новую модель. С первой попытки ему это сделать не удалось – продавец салона требовал оплаты наличными или по безналу, отказываясь обменять на предложенные «пушкинские карты».

Левит не сдался и решил прибегнуть к хитрости. Он обратился к знакомому программисту из Хайфы и попросил его создать сайт-однодневку, имитирующий официальный сайт министерства культуры, но отличающийся от него одной буквой в названии. После этого биробиджанец вновь посетил салон связи и продемонстрировал новость о том, что Минкульт разрешил менять «пушкинские карты» на бытовую технику и предметы роскоши. Спустя полчаса покупателю всё же удалось убедить продавца в своей правоте.

Когда обналичить поддельные «пушкинские карты» не удалось, продавец обратился в полицию. По требованию правоохранителей Левит был вынужден вернуть смартфон, но от наказания был освобождён как представитель коренного народа ЕАО.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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