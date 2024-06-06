Житель Биробиджана смог обмануть продавца и обменять «пушкинскую карту» на смартфон

Полиция Биробиджана задержала местного жителя, которому удалось купить телефон китайского производства, предъявив фальшивые «пушкинские карты».

Певчий местной синагоги Мойше Левит решил поменять свой устаревший смартфон на более новую модель. С первой попытки ему это сделать не удалось – продавец салона требовал оплаты наличными или по безналу, отказываясь обменять на предложенные «пушкинские карты».

Левит не сдался и решил прибегнуть к хитрости. Он обратился к знакомому программисту из Хайфы и попросил его создать сайт-однодневку, имитирующий официальный сайт министерства культуры, но отличающийся от него одной буквой в названии. После этого биробиджанец вновь посетил салон связи и продемонстрировал новость о том, что Минкульт разрешил менять «пушкинские карты» на бытовую технику и предметы роскоши. Спустя полчаса покупателю всё же удалось убедить продавца в своей правоте.

Когда обналичить поддельные «пушкинские карты» не удалось, продавец обратился в полицию. По требованию правоохранителей Левит был вынужден вернуть смартфон, но от наказания был освобождён как представитель коренного народа ЕАО.

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