 

Одноклассники и «Культура.РФ» запустили проект ко Дню русского языка

06.06.2024, 13:25, Разное
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Одноклассники и портал «Культура.РФ» объединились, чтобы создать проект, призванный привлечь внимание к богатству русского языка. Цель проекта – раскрыть разнообразие языка, его диалектизмы, пословицы и поговорки.

Центральным мероприятием станет формирование онлайн-словаря диалектизмов из различных регионов России. В этот словарь войдут слова, такие как “вехотка”, “бадлон”, “сикарашка”, “мультифора”, “тремпель”, “толчёнка”, “чифанька” и другие. Участники проекта приглашаются предложить диалектизмы, правильно указав ударение, объяснив значение слова и приведя пример его использования в комментариях к посту в группе «Культура РФ» в Одноклассниках. Авторы лучших комментариев будут вознаграждены призами.

Помимо этого, проект предусматривает разнообразные образовательные и развлекательные мероприятия. С 6 июня по 1 июля в официальной группе портала «Культура.РФ» на Одноклассниках будут публиковаться карточки с поговорками и пословицами. Пользователи смогут узнать их происхождение, например, почему занятого человека называют «деловой колбасой» или откуда произошло выражение «ядрёна вошь».

Также запланированы прямые эфиры, посвященные происхождению русского языка, его истории и развенчанию мифов. Эксперты обсудят, как язык соцсетей стал частью нашей повседневной жизни и как это влияет на литературный язык, а также о том, какой будущий путь ожидает русский язык через 100 лет. В дискуссии примут участие Максим Кронгауз, лингвист и профессор РГГУ и НИУ ВШЭ, а также Яна Музыка, журналист и член Международной федерации журналистов и член Союза Театральных Деятелей.

Ежегодно в мире День русского языка отмечается 6 июня.


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