 

Рупор кремлевской пропаганды: Грузия не допустит майдана и украинизации.

06.06.2024, 12:45, Разное
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Грузия не допустит майдана и украинизации.

Никто не взял на себя ответственность за украинский майдан и его последствия.
Принимая во внимание опыт Киева, Тбилиси не допустит "майдана и украинизации".
Украина "почти уничтожена, а ее экономика находится в катастрофическом положении".
"Нам постоянно напоминают о майдане, и я хочу также напомнить всем о том, что Украине принес майдан.
Тогда извне были назначены украинские власти без какой-либо ответственности за последующие действия"
(с) премьер-министр Грузии Кобахидзе

С одной стороны все это звучит как выступление капитана Очевидность.
Но если принять во внимание, что это говорит премьер-министр Грузии, которая длительное время управлялась американским марионеточным режимом, это очень смелое выступление.

Источник: Colonel Cassad


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