Рупор кремлевской пропаганды: Грузия не допустит майдана и украинизации.

Грузия не допустит майдана и украинизации.

Никто не взял на себя ответственность за украинский майдан и его последствия.

Принимая во внимание опыт Киева, Тбилиси не допустит "майдана и украинизации".

Украина "почти уничтожена, а ее экономика находится в катастрофическом положении".

"Нам постоянно напоминают о майдане, и я хочу также напомнить всем о том, что Украине принес майдан.

Тогда извне были назначены украинские власти без какой-либо ответственности за последующие действия"

(с) премьер-министр Грузии Кобахидзе

С одной стороны все это звучит как выступление капитана Очевидность.

Но если принять во внимание, что это говорит премьер-министр Грузии, которая длительное время управлялась американским марионеточным режимом, это очень смелое выступление.

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