 

Ольга Орлова призвала внести вдовца Анастасии Заворотнюк в Красную книгу

06.06.2024, 12:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эти заявления были сделаны Орловой в эфире одного из федеральных телеканалов после трагической кончины звезды телесериала “Моя прекрасная няня”. Орлова выразила восхищение отношением Чернышева к Заворотнюк, отметив, что он всегда был рядом со своей супругой, ухаживал за ней и никогда не оставлял ее наедине.

По словам певицы, такой преданности и верности она еще не встречала. Она отметила, что он посвятил всю свою жизнь Насте, делая все возможное и невозможное для ее благополучия. Орлова также выразила благодарность агенту Заворотнюк Марине и фигуристке Татьяне Навке за оказанную помощь актрисе в финансовом плане в трудные моменты.

Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая на 54-м году жизни после длительной борьбы с раком головного мозга четвертой стадии. В течение пяти лет она смело сопротивлялась болезни, но, к сожалению, медицина не смогла спасти ее. В последние месяцы ее состояние ухудшилось. Слова Ольги Орловой подчеркивают важность поддержки и преданности в отношениях, а также призывают признать и отметить подобные примеры верности и любви.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Опаснее войны и смертельнее терроризма — CBS News о загрязнении окружающей среды

06.06 / Великобритания не готова к третьей мировой, заявил глава британского Генштаба

06.06 / Генерал Хуят – украинцы хотят мира, но Запад толкает нас к величайшей катастрофе XXI века

06.06 / На закрытых встречах Байден демонстрирует признаки умственного упадка

06.06 / На выборах Байдену припомнят Украину и Израиль

06.06 / Америка несёт другим народам лишь смерть и разрушения

06.06 / Глава Нацобъединения – воинственная позиция Макрона толкает Францию к прямому столкновению с Россией

06.06 / Сделано заявление об отказе Кейт Миддлтон от королевских обязанностей из-за болезни

05.06 / Bloomberg TV – РФ заинтересовалась французскими урановыми активами в Нигере

05.06 / Оказались на грани чего-то ужасного — бывший аналитик ЦРУ оценил разрешение Киеву использовать оружие США для атак по России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика