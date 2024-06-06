Новый ультрабук Huawei MateBook X Pro доступен для предзаказа в России

В РФ уже можно оформить предварительный заказ на новый ультрабук компании Huawei – MateBook X Pro. Об этом рассказали представители компании “М.Видео-Эльдорадо”.

MateBook X Pro имеет ультралегкий корпус, весом всего 980 граммов, и тонкий OLED-экран с диагональю 14,2 дюйма. Ноутбук представлен в трех цветовых вариантах: белом, черном и светло-голубом. Внутренняя архитектура Huawei Cloud Falcon обеспечивает высокую производительность, а система охлаждения с вентиляторами Shark fin и 3D-циркуляцией воздуха гарантирует тихую работу.

Устройство выполнено из прочного магниевого сплава и прошло процесс микродугового оксидирования, предотвращающего повреждения поверхности. Бархатистое покрытие Soft touch создает приятные тактильные ощущения.

MateBook X Pro оснащен процессором Intel Core Ultra 9 и обновленной видеокартой Intel Arc, улучшающей обработку графики вдвое по сравнению с предыдущими моделями. Устройство поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель до 2 ТБ.

Новинка доступна для предзаказа в двух конфигурациях: Intel Core Ultra 9 / 32 ГБ / 2 ТБ за 230 тыс. рублей и Intel Core Ultra 7 / 16 ГБ / 1 ТБ за 200 тыс. рублей. С 6 по 17 июня каждому клиенту, сделавшему предварительный заказ на эту модель, будет предоставлен планшет Huawei MatePad Air 8+128 с клавиатурой.