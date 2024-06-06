 

Новый ультрабук Huawei MateBook X Pro доступен для предзаказа в России

06.06.2024, 12:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В РФ уже можно оформить предварительный заказ на новый ультрабук компании Huawei – MateBook X Pro. Об этом рассказали представители компании “М.Видео-Эльдорадо”.

MateBook X Pro имеет ультралегкий корпус, весом всего 980 граммов, и тонкий OLED-экран с диагональю 14,2 дюйма. Ноутбук представлен в трех цветовых вариантах: белом, черном и светло-голубом. Внутренняя архитектура Huawei Cloud Falcon обеспечивает высокую производительность, а система охлаждения с вентиляторами Shark fin и 3D-циркуляцией воздуха гарантирует тихую работу.

Устройство выполнено из прочного магниевого сплава и прошло процесс микродугового оксидирования, предотвращающего повреждения поверхности. Бархатистое покрытие Soft touch создает приятные тактильные ощущения.

MateBook X Pro оснащен процессором Intel Core Ultra 9 и обновленной видеокартой Intel Arc, улучшающей обработку графики вдвое по сравнению с предыдущими моделями. Устройство поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель до 2 ТБ.

Новинка доступна для предзаказа в двух конфигурациях: Intel Core Ultra 9 / 32 ГБ / 2 ТБ за 230 тыс. рублей и Intel Core Ultra 7 / 16 ГБ / 1 ТБ за 200 тыс. рублей. С 6 по 17 июня каждому клиенту, сделавшему предварительный заказ на эту модель, будет предоставлен планшет Huawei MatePad Air 8+128 с клавиатурой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Nothing Phone (3) обещает революцию с ИИ

06.06 / В России iPhone 15 Pro стал дешевле 90 тысяч рублей

06.06 / Айтишники-контрабандисты пытались ввезти криптовалюту на 500 тысяч долларов, проглотив контейнеры с биткоинами

06.06 / Акции компания Nvidia взлетели на 5%

06.06 / Житель Биробиджана смог обмануть продавца и обменять «пушкинскую карту» на смартфон

06.06 / Одноклассники и «Культура.РФ» запустили проект ко Дню русского языка

06.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Грузия не допустит майдана и украинизации.

06.06 / Мнение: Перезапуск «Русских знаков»

06.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Законопроект об отмене ЕГЭ

06.06 / В день 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в Госдуму вызвали посла Франции для публичного покаяния

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика