Мнение: Перезапуск «Русских знаков»

Странно вспоминать, но в 2013 году, до Крыма, слово «русский» было в России неприличным. Примерно тогда мы пригласили в студию профессионального актёра для съёмок новостного видео. Сам видеоряд был благостным и нейтральным, однако проект имел в названии слово «русский», а на столе перед диктором стоял небольшой русский флаг. Актёр немедленно насторожился и осторожно начал выяснять, не нацисты ли мы, часом, и не заставим ли мы его под камеру зиговать.

Как вы знаете, эту старую мину к настоящему времени удалось полностью обезвредить. Слово «русский» стало настолько нормальным, что его произносят уже даже без вызова, как нечто естественное. Я забыл, когда последний раз получал гневный комментарий в духе «не пишите “русский”, пишите “российский”».

Пожалуй, основной вклад в возвращение слова «русский» сделал самый большой русский националист, Владимир Путин (ссылка). Наш президент не стеснялся называть себя русским ещё в нулевые, когда отечественная медиасфера была поражена русофобией безнадёжно, до самых костей.

Характерная история из 2008 года. На пресс-конференции с неверной Ангелой Меркель Владимир Путин заметил, что Дмитрий Медведев, ставший в том году нашим президентом, не меньший русский националист, чем он сам (видео). Казалось бы — когда русские выбирают себе президента, это совершенно необходимое требование. Русский президент должен быть русским националистом, то есть заботиться в первую очередь об интересах России и русского народа. Но нет: в 2008 многие телеканалы стыдливо вырезали эти слова президента, так как их руководство проявляло ко всему русскому околонулевую терпимость.

Постепенно ситуация выправилась, и слово «русский» перестало быть неловким. Выправилась в том числе благодаря проекту «Русские знаки» (ссылка). Суть проекта очень простая: дать каждому возможность купить что-нибудь небольшое с русским флагом и со словом «русский». Квадратик на холодильник, ёлочку в автомобиль, магнитную наклейку на машину — что угодно, что будет говорить окружающим о русскости владельца. Владелец такой наклейки делает заявление: «да, я русский, и это нормально».

Во главе проекта «Русские знаки» стоит предприниматель и общественный деятель Андрей Смирнов, в недавнем прошлом — председатель Совета фонда «Иоанновская семья». Возможно, вы читали его книгу «Своих не бросаю!» про Иоанна Кронштадтского (ссылка). Если ещё нет, рекомендую — как минимум чтобы узнать больше про святого Иоанна Кронштадтского, одну из самых значимых фигур дореволюционной России.

Старые читатели помнят, что я тоже принимал участие в работе над «Русскими знаками» (ссылка), так что сейчас, когда проект перезапущен, я мимо этой новости тоже проходить не намерен.

Вот ссылка на интернет-магазин (ссылка). Если вы сомневаетесь, будут ли магнитные наклейки держаться на краске автомобиля, то не сомневайтесь. Проверено временем — будут.

PS. Лично я полагаю, что настоящий русский националист должен стремиться быть богатым, православным и многодетным. Как полагаете, коллеги, как скоро слово «богатый» тоже перестанет быть ругательством в России?