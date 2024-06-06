В день 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в Госдуму вызвали посла Франции для публичного покаяния

Посол Франции в России Пьер Леви получил повестку с требованием явиться в Государственную думу 6 июня 2024 года для «публичного покаяния за преступления бандита Дантеса».

По замыслу парламентариев, в день 225-летия со дня рождения Александра Пушкина дипломату предстоит не только принести извинения от имени всего французского народа, но и представить план мероприятий по увековечиванию памяти «Солнца русской поэзии» на территории Франции.

– Иуда Дантес своим преступным выстрелом оборвал жизнь величайшего поэта России, который бы мог ещё написать сотни произведений. Французы должны помнить о злодеянии своего соотечественника, поэтому мы и пригласили посла в Думу, – написала в своём Telegram-канале депутат Мария Бутина.

В случае неявки без уважительной причины Пьер Леви будет объявлен персоной нон грата и выслан из России. Посольство Франции пока никак не прокомментировало требование о явке, но по информации «Комсомольской правды», представитель дипмиссии примет участие в памятных мероприятиях.

– Вряд ли сам посол посетит парламент, но кого-то из секретарей или атташе по культуре вполне можно направить. Мы понимаем, насколько важен Пушкин для России, поэтому в этом вопросе готовы пойти навстречу, – рассказал источник издания в МИД Франции.

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