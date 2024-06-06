 

В день 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в Госдуму вызвали посла Франции для публичного покаяния

06.06.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Посол Франции в России Пьер Леви получил повестку с требованием явиться в Государственную думу 6 июня 2024 года для «публичного покаяния за преступления бандита Дантеса».

По замыслу парламентариев, в день 225-летия со дня рождения Александра Пушкина дипломату предстоит не только принести извинения от имени всего французского народа, но и представить план мероприятий по увековечиванию памяти «Солнца русской поэзии» на территории Франции.

– Иуда Дантес своим преступным выстрелом оборвал жизнь величайшего поэта России, который бы мог ещё написать сотни произведений. Французы должны помнить о злодеянии своего соотечественника, поэтому мы и пригласили посла в Думу, – написала в своём Telegram-канале депутат Мария Бутина.

В случае неявки без уважительной причины Пьер Леви будет объявлен персоной нон грата и выслан из России. Посольство Франции пока никак не прокомментировало требование о явке, но по информации «Комсомольской правды», представитель дипмиссии примет участие в памятных мероприятиях.

– Вряд ли сам посол посетит парламент, но кого-то из секретарей или атташе по культуре вполне можно направить. Мы понимаем, насколько важен Пушкин для России, поэтому в этом вопросе готовы пойти навстречу, – рассказал источник издания в МИД Франции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Nothing Phone (3) обещает революцию с ИИ

06.06 / В России iPhone 15 Pro стал дешевле 90 тысяч рублей

06.06 / Айтишники-контрабандисты пытались ввезти криптовалюту на 500 тысяч долларов, проглотив контейнеры с биткоинами

06.06 / Акции компания Nvidia взлетели на 5%

06.06 / Житель Биробиджана смог обмануть продавца и обменять «пушкинскую карту» на смартфон

06.06 / Одноклассники и «Культура.РФ» запустили проект ко Дню русского языка

06.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Грузия не допустит майдана и украинизации.

06.06 / Новый ультрабук Huawei MateBook X Pro доступен для предзаказа в России

06.06 / Мнение: Перезапуск «Русских знаков»

06.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Законопроект об отмене ЕГЭ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика