Килиан Мбаппе обогнал Зидана и Анри в сборной Франции

В товарищеском матче с Люксембургом, прошедшем 5 июня и завершившемся со счетом 3:0, форвард мадридского “Реала” Килиан Мбаппе сделал гол и две результативные передачи. Теперь у него 27 ассистов за национальную команду, превзойдя таких легенд французского футбола, как Зинедин Зидан и Тьерри Анри, каждый из которых сделал по 26 ассистов.

Лучшим ассистентом в истории сборной Франции остается Антуан Гризманн с 30 голевыми передачами.

Мбаппе провел 78 матчей за сборную Франции, забив 47 голов. Он также является чемпионом мира и обладателем серебряной медали на Чемпионате Мира.