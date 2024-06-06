 

Великобритания не готова к третьей мировой, заявил глава британского Генштаба

06.06.2024, 10:37, Новости дня
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Уходящий глава Генштаба Великобритании предупредил о том, что страна не готова к третьей мировой войне, пишет The Times. Это заявление, как отмечается в статье, вероятно, приведёт в ярость главу ВС Британии адмирала Тони Радакина.


AP

Великобритания не готова к третьей мировой, — об этом, как пишет The Times, заявил уходящий в отставку глава Генштаба Британии генерал Патрик Сандерс.

По его словам, Соединённое Королевство должно быть лучше подготовлено ​​к столь масштабной войне, которая может привести к гибели десятков миллионов людей.

Выступая в Портсмуте на мероприятии, посвящённом операции по высадке союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, он сказал, что предотвратить повторение прошлого можно только за счёт наличия у страны «надёжных, сильных вооружённых сил».

На вопрос о том, насколько надёжны и подготовлены сейчас британские вооружённые силы, Сандерс ответил: «Мы, несомненно, более готовы, но ещё многое предстоит сделать».

Как отмечает The Times, его слова, вероятно, приведут в ярость адмирала Тони Радакина, главу британских вооружённых сил, который пытался преуменьшить стоящую перед Британией угрозу, заявляя, что РФ не стремится к прямой войне с НАТО.


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