Генерал Хуят – украинцы хотят мира, но Запад толкает нас к величайшей катастрофе XXI века

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Конфликт на Украине может стать «величайшей катастрофой ХХI века», заявляет экс-главнокомандующий НАТО Харальд Куят. Отставной военный обращает внимание на то, что разрешение использования западного оружия по территории РФ было принято вопреки воле населения Украины, которое хочет мира. В интервью Die Weltwoche Куят указывает, что рейтинг Зеленского уже упал до 17%, население Украины сопротивляется мобилизации. Экс-генерал сомневается, что без смены правительств на Западе можно закончить конфликт.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: Как вы это оцениваете? Насколько опасна ситуация на данный момент? Находимся ли мы так близко к Третьей мировой войне, как не были с 1945 года или, по крайней мере, со времени кубинского ракетного кризиса?

ХАРАЛЬД КУЯТ, экс-главнокомандующий НАТО: В Первую мировую войну все вступили, будучи полны энтузиазма. И ситуация (сейчас. — ИноТВ), конечно, сопоставима. Это было тоже, так сказать, верностью Германии союзу с Австрией, что в конечном счёте стало спусковым крючком. И вы правильно сказали, что Первая мировая война была величайшей катастрофой ХХ века. Второй мировой войны не было бы, если бы не Первая мировая война. И не было бы Холодной войны, не произошло бы и разделения Европы. И многие миллионы людей не погибли бы. И многие страны не были бы разрушены так, как это произошло в реальности. Эта война действительно была великой трагедией.

Кстати, Вторую мировую войну население на самом деле не хотело. Но её хотели власть имущие. И именно в такой ситуации мы находимся и сегодня. Украинский народ хочет мира. Он хочет переговоров. Рейтинг одобрения в отношении президента Украины упал до 17%. На Украине существует значительное сопротивление. Эти меры, когда людей насильно захватывают с улицы и отправляют на фронт… Конечно, люди тоже их видят. В большинстве семей уже и так, либо отец, либо сын, либо зять, либо кто-то из членов семьи уже погиб или получил серьёзные ранения. Так что сейчас война ведётся через головы украинского населения.

И у меня такое впечатление, что на Западе то же самое. У нас действительно есть значительное молчаливое, в данный момент я могу говорить только о Германии, но у нас есть подавляющее молчаливое большинство, я замечаю это по реакциям на мои слова, — что многие люди обеспокоены тем, как мы обращаемся с этой войной. Агрессивность языка, демонизация Путина и так далее. Это совсем не значит… всегда сразу начинают подозревать, что ты друг Путина или друг России. Нет. Речь идёт о том, о чём я говорил раньше: «Что будет дальше, что нас ждёт дальше?».

Да, и не может быть, чтобы мы продолжали поддерживать войну вопреки (воле. — ИноТВ) украинского населения, которая в какой-то момент будет также направлена против нас. Это не может и не должно быть так. И здесь правительство должно принять меры.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ: И вы… Доверяте ли вы, — возможно, самый последний пункт, нам уже тоже приходится смотреть на часы, — нынешним правительствам в Германии, Франции и США…

ХАРАЛЬД КУЯТ: Нет, нет.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ: … что нынешние правительства Германии, Франции и США смогут снова распрячь боевых коней? Или сначала должны прийти новые правительства?

ХАРАЛЬД КУЯТ: Я очень, очень скептически отношусь к этому. Я испытываю очень, очень большой страх, что война на Украине станет величайшей катастрофой XXI века.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ: Будем надеяться, что этого не произойдёт.

Дата выхода в эфир 4 июня 2024 года.