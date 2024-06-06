Миллер высказался о попытках России дискредитировать Олимпиаду-2024

В Государственном департаменте США прозвучали обвинения в адрес РФ в попытках дискредитировать предстоящие Олимпийские игры. Мэттью Миллер, руководитель пресс-службы Госдепа, поделился данными, указывающими на стремление РФ помешать проведению Игр в Париже.

Миллер отметил, что они располагают информацией, включающей в себя доклад компании Microsoft, который был предоставлен союзникам и партнерам. Без предоставления конкретных доказательств, он также заявил о предыдущих случаях распространения дезинформации со стороны Москвы. По его словам, это делает их уверенными в том, что РФ занимается подобными действиями и в отношении Олимпиады.

Ранее Microsoft пояснила о создании в РФ видеороликов, направленных на чернение репутации Международного олимпийского комитета и организаторов Олимпиады. Россию обвинили в съемке фейковых новостных сюжетов на различных языках, в которых описываются проблемы подготовки к Играм, включая вопросы безопасности.

Летние Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет разрешил участие российских и белорусских спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных участников при выполнении определенных условий.