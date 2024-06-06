 

Шейх сделал бесплатным проезд в петербургском метро на время проведения ПМЭФ

06.06.2024, 9:33, Разное
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Катарский шейх Фейсал бен Касим аль-Тани после посещения Эрмитажа и обзорной экскурсии по центру города на Неве оказался настолько поражён красотой Санкт-Петербурга, что объявил о начале беспрецедентной акции – с 6 по 8 июня 2024 года включительно жители и гости Северной столицы смогут бесплатно пользоваться петербургским метрополитеном.

Бизнесмен уже перевёл на расчётный счёт транспортного комитета Петербурга аванс в размере 500 миллионов рублей и направил в Смольный гарантийное письмо с обязательством оплатить из личных средств все поездки, которые будут совершены в метро во время проведения Петербургского международного экономического форума.

– Я поражён величием и красотой Санкт-Петербурга и хочу выразить таким скромным образом своё уважение к его прекрасным жителям. Деньги – это ничто по сравнению с изяществом Северной столицы России, – сказал шейх журналистам.

Руководство Санкт-Петербурга поблагодарило мецената за «столь неожиданный, но приятный подарок» и пообещало оперативно проинформировать горожан и гостей о трёхдневном бесплатном проезде в метро.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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