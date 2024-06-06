Диетолог: у почти 70 процентов населения непереносимость лактозы

По мнению диетолога Полины Журавлевой, многим людям стоит воздержаться от употребления молочных продуктов из-за проблем с пищеварением и аллергических реакций.

Она отметила, что многие люди страдают от непереносимости лактозы, что приводит к различным проблемам с пищеварением, включая вздутие живота, газообразование и диарею. Эта проблема актуальна для около 70% населения Земли.

Кроме того, аллергия на молочный белок, хоть и менее распространенная, может иметь серьезные последствия, включая анафилактический шок.

Журавлева также заметила, что польза молока может быть преувеличена, особенно в отношении детей. Она подчеркивает, что многие молочные продукты, доступные в магазинах, сильно обработаны и содержат синтетические добавки.

Вместо этого диетолог рекомендует обратить внимание на другие продукты, которые содержат такие же питательные вещества, как молоко, но усваиваются они лучше.