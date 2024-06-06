 

Диетолог: у почти 70 процентов населения непереносимость лактозы

06.06.2024, 8:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По мнению диетолога Полины Журавлевой, многим людям стоит воздержаться от употребления молочных продуктов из-за проблем с пищеварением и аллергических реакций.

Она отметила, что многие люди страдают от непереносимости лактозы, что приводит к различным проблемам с пищеварением, включая вздутие живота, газообразование и диарею. Эта проблема актуальна для около 70% населения Земли.

Кроме того, аллергия на молочный белок, хоть и менее распространенная, может иметь серьезные последствия, включая анафилактический шок.

Журавлева также заметила, что польза молока может быть преувеличена, особенно в отношении детей. Она подчеркивает, что многие молочные продукты, доступные в магазинах, сильно обработаны и содержат синтетические добавки.

Вместо этого диетолог рекомендует обратить внимание на другие продукты, которые содержат такие же питательные вещества, как молоко, но усваиваются они лучше.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / У пожилых людей в жару могут появляться галлюцинации

06.06 / Ядерный взрыв, произошедший за 1700 лет до нашей эры

06.06 / Квантовая механика предполагает, что смерти не существует

06.06 / Мнение: Дальше – тишина

06.06 / Рупор кремлевской пропаганды: “Не связаны с Израилем”

06.06 / Личное: “Она, американский бульдог…”

06.06 / Мнение: Надо верить

06.06 / Мнение «аналитика»: О главной денежной реформе… Приготовились?

06.06 / Мнение «аналитика»: О провале Путина в Питере… Кремль в шоке?

05.06 / С бантами, цветами, “под черепаху”: главные тенденции французского маникюра на лето

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика