У пожилых людей в жару могут появляться галлюцинации

Жаркая погода может серьезно ухудшить самочувствие пожилых людей, предупреждает терапевт Александра Попова. В такие дни хронические заболевания, включая диабет, болезни легких, мозга и сердечно-сосудистой системы, становятся более острыми. Повышается риск инсультов и инфарктов из-за трудностей в контроле уровня сахара.

Организм пожилых людей может не так чувствительно реагировать на потерю влаги, что увеличивает вероятность обезвоживания. Это негативно сказывается на работе мозга, вызывая головокружение, слабость и даже потерю сознания. Обезвоживание также может привести к когнитивным нарушениям, бреду и галлюцинациям.

Для поддержания здоровья в жару, пожилым людям следует употреблять достаточное количество жидкости и избегать жирной, копченой и соленой пищи. Важно также регулярно измерять давление и пульс для контроля за состоянием.

Врач подчеркивает, что забота о здоровье в жаркую погоду – это ключевой момент, особенно для пожилых людей, чтобы избежать негативных последствий.