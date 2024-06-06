Ядерный взрыв, произошедший за 1700 лет до нашей эры

Ученый из Массачусетского технологического института Билли Карсон, выступая в подкасте Джо Рогана, представил свою версию исторических событий, утверждая, что древний город Мохенджо-Даро был уничтожен в результате ядерного взрыва, произошедшего за 1700 лет до нашей эры.

По мнению Карсона, это было дело рук инопланетян, которые, «генетически сконструировали» первых людей.

Карсон ссылается на находки в Мохенджо-Даро, где здания, по его словам, «превратились в стекло», а скелеты, найденные в позах, предполагающих внезапную смерть, демонстрируют необычно высокий уровень радиации. Он утверждает, что такие следы могли оставить только оружие, способное нагревать до 3000 °C.

– Здания превратились в стекло, песок превратился в стекло, а тела все еще лежат на улице прямо сейчас, – сказал Билли. – [На скелетах] нет никаких свидетельств каких-либо повреждений от какого-либо нападения или каких-либо порезов от мечей или чего-либо еще.

Он считает, что единственные исторические свидетельства о катаклизме говорят о «злом ветре», который пронесся над городом.

Карсон утверждает, что древняя хараппская цивилизация была создана расой гигантских гуманоидов – аннунаками. Он предполагает, что мегалитическое сооружение «Календарь Адама» в Южной Африке, было частью золотого рудника, построенного этими существами.

Самое смелое утверждение Карсона касается «гена поклонения», который, по его словам, был внедрен аннунаками в ДНК человека, чтобы заставить нас поклоняться им как богам. Он утверждает, что этот ген можно активировать и деактивировать, что, по его мнению, объясняет нашу склонность к религиозному поклонению.

Заявления исследователя вызвали бурную реакцию в научном сообществе. Многие ученые критикуют Карсона за отсутствие доказательств и предупреждают о потенциальной опасности распространения непроверенной информации. В то же время, его история привлекает внимание общественности и стимулирует дискуссию о возможностях древних цивилизаций и происхождении человечества.

Вопрос о том, что же на самом деле произошло в Мохенджо-Даро, остается открытым. Возможно, будущие раскопки смогут пролить свет на эти тайны прошлого.