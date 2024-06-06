 

Квантовая механика предполагает, что смерти не существует

06.06.2024, 8:46, Разное
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Идея квантового бессмертия вновь оказалась в центре внимания ученых и философов.

Эта идея, которая впервые была предложена в конце 1980-х годов и получила развитие в работах физика Макса Тегмарка, предполагает, что смерть может не быть концом.

Согласно теории квантового бессмертия, каждый раз, когда мы сталкиваемся со смертью, наше сознание «перескакивает» в параллельную вселенную, где мы продолжаем жить. Эта идея основана на Многомировой интерпретации (MWI) квантовой механики, предложенной Хью Эвереттом в 1957 году. MWI предполагает, что все возможные исходы квантовых событий реализуются в бесконечном множестве параллельных вселенных.

Копенгагенская интерпретация, сформулированная Вернером Гейзенбергом и Нильсом Бором, утверждает, что квантовые частицы существуют во всех возможных состояниях до момента измерения, когда они «выбирают» одно состояние. В отличие от этого, MWI утверждает, что каждое измерение приводит к разветвлению вселенной на новые версии, в каждой из которых реализуется один из возможных исходов.

Представьте, что вы стоите перед выбором: войти в магазин или пройти мимо. В мире MWI, когда вы делаете выбор, вселенная «разделяется», и в одной версии вы входите в магазин, а в другой — продолжаете свой путь. Таким образом, каждый выбор, каждое событие создает новую вселенную, где реализуется один из возможных исходов.

Квантовое бессмертие — это лишь одно из множества поразительных следствий MWI. Сторонники этой теории утверждают, что смерть в одной вселенной приводит к тому, что наше сознание продолжает существовать в другой, где мы не умерли. Это предположение открывает двери к бесконечному числу «жизней» в бесконечном числе вселенных.

Однако, несмотря на захватывающие перспективы, квантовое бессмертие остается чисто теоретической концепцией. На данный момент ученые не представили убедительных доказательств, подтверждающих реальность этой идеи. Кроме того, даже если квантовое бессмертие и существует, оно не предлагает решения проблемы физического старения и распада.

В конечном счете, квантовое бессмертие остается одной из самых интригующих и спорных идей в современной физике. Она заставляет нас задуматься о природе реальности, сознания и самой смерти. Возможно, однажды наука сможет предоставить ответы на эти вопросы, но пока что мы можем лишь строить гипотезы и мечтать о бессмертии.


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