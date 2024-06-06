Мнение: Дальше – тишина

Владимир Соловьев тут давеча начал свою программу не торопясь, такими словами:

– Вот каждый вечер, заканчивая свою программу, я думаю: а будет ли она завтра? Ведь ситуация сейчас настолько напряженная, что ядерная война может начаться буквально в любой момент, в любой день и час…

Типа “да надо ли мне готовиться к следующей, приглашать экспертов? Может, ну уже его нафиг?”

И вид при этом такой задумчивый, будто в самом деле решает, а не набухаться ли сейчас напоследок прямо в студии.

Думаете, это шутка такая? Прикол? Фейк? “Враги подбросили”? Какой там: второй федеральный канал, прайм-тайм, трансляция на все 150 млн. жующих россиян (дело вечером после работы).

Блин, ТАКОГО даже в СССР не было, при том, что все кремлевские старцы были помешаны на угрозе атомной войны. Но ВОТ ТАК… Это покруче даже того, что крутили по тем же центральным каналам во время ковида, когда не стеснялись вещать про “опасный воздух, которым мы дышим”, якобы только и состоящий из дикой концентрации “смертельно опасных вирусов”.

Людей прямо и откровенно стращают СКОРОЙ и неминуемой смертью, причем смертью СТРАШНОЙ (не думаю, что перспектива сгореть заживо в ядерном огне кого-то сильно вдохновляет). Типа “возможно, вы все умрете завтра, дорогие телезрители. А теперь – реклама”.

Блин, да что вообще происходит в этом царстве заранее мертвых? И почему это никого особо не волнует?? Их пугают, а им не страшно?!

А вот мне, признаюсь честно – страшно. Я все еще считаю себя человеком достаточно молодым, мне всего лишь 56 лет. Еще жить и жить. Самое страшное – я ведь прекрасно отдаю себе при этом отчет, что живу в окружении абсолютно, наглухо отбитых на голову безумцев, клинических сумасшедших “у руля”. ОНИ МОГУТ.

Поразительно, что никто не знает, ради чего. РФ не защищает никаких высоких идей, не имеет никаких светлых целей, никого и ни от чего не спасает. За что все эти люди собрались умирать? А бес его знает. Просто так. При полном равнодушии публики. “Что, умирать завтра? В муках? Да и ладно, давно пора”.

The rest is silence.