Америка несёт другим народам лишь смерть и разрушения

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Американский интервенционизм привел к ненужным смертям, разрушениям, геополитической нестабильности, усилению враждебности по отношению к Западу, пустой трате долларов и эрозии конституционных прав. Соединенным Штатам необходимо немедленно изменить курс и принять внешнюю политику невмешательства, призывает Hill.



AP

Американская внешняя политика часто служила дестабилизирующим разрушительным фактором, наносящим вред за рубежом и внутри страны. Внешнеполитический истеблишмент очень мало заботится о демократии за рубежом. В их глазах лояльность Западу превыше всего, отмечает Hill.

США сыграли неотъемлемую роль в событиях, которые привели к разрушительному конфликту между Россией и Украиной. Вот уже более десяти лет, несмотря на предупреждения бывшего посла в РФ и нынешнего директора ЦРУ Уильяма Бернса, США открыто выступают за вступление Украины в НАТО, что является для РФ жесткой красной линией.

Несмотря на то, что вмешательство в дела Украины было неприемлемо для русских, США зашли так далеко, что поддержали переворот с целью свержения избранного президента Украины Виктора Януковича в 2014 году после того, как он объявил, что подпишет экономическое соглашение с Россией, а не с ЕС. Это напрямую привело к войне между двумя восточноевропейскими народами.

Затем, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в 2021 году РФ направила в альянс проект договора, требующий от НАТО пообещать отказаться от любых будущих планов расширения в качестве предварительного условия невторжения на Украину. Запад отказался.

Вместо того, чтобы продолжать посылать миллиарды долларов на Украину и помогать им наносить удары по территории России, США должны полностью пересмотреть свое участие в делах Восточной Европы, призывает автор. Без американского вмешательства нынешняя война — и все смерти и разрушения, которые она принесла — скорее всего, никогда бы не началась.