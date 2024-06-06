Рупор кремлевской пропаганды: “Не связаны с Израилем”

Суда указывают, что не имеют отношения к Израилю, чтобы спокойно следовать своим курсом у побережья Йемена без риска получить ракету в борт или надстройку.

При этом, хуситы уже вычислили несколько судовладельцев, которые ложно заявляли, что не имеют отношения к Израилю, а на самом деле шли в израильские порты.

Разок может и прокатит, но потом судно попадает в черный список.

Ряд таких судов подвергались обстрелу ракетами и дронами. Так что хуситы безусловно отслеживает, кто куда и зачем идет, фактически установив непрямой разрешительный режим прохода через Красное море.

Операция "Страж процветания", которая должна была помешать хуситам это делать, полностью провалилась.

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