Личное: “Она, американский бульдог…”

Рост влияния в начале отношений напоминает квест.

Собственное влияние (КП) растет от роста своей значимости для партнера (СЗ) и полезных вложений (n(ОЗ)).

Сливы уменьшают значимость, косяки – это отрицательные вложения.

Чтобы вырастить КП не должно быть ни сливов, ни косяков, ни даже их векторов.

Вот такие простые правила этой непростой игры.

В любом письме о начале и развитии отношений мы можем примерно прикинуть и посчитать, что там у автора с КП и насколько партнер владеет ситуацией (= имеет больше или меньше КП).

Отношения так устроены, что КП обоих растет симметрично и динамично. Люди стремятся почаще видеться, общаться, спать вместе, потом хотят вместе жить и заводить больше общего. Искажают баланс (симметрию) и динамику те самые векторы сливов и косяков. И если мы их видим, мы видим уровень баланса (или дисбаланса) и динамику (иногда нулевую или отрицательную).

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации и увидеть поле со стороны. Пытаюсь проанализировать вчерашний диалог с моим бойфрендом и понять, как остаться в красном поле и не продолжить снижать свою СЗ.

Мне 49 лет, в разводе 11 лет, хорошо выгляжу, финансовое положение стабильное, дети-подростки, интересные хобби. Переехала из Северной Америки в Европейскую страну на пару лет, поближе к теплому морю. Дети со мной.

Героя зовут С, познакомились на СЗ в конце марта. С на 13 лет старше меня, из UK, ОЗ гораздо выше моей. Он интроверт, умный, интересный, высокий, очень спортивный с идеальной фигурой, участвует в World Triathlon series. Не работает уже 9 лет, так как, по его словам, достиг своих финансовых целей. Я хорошо рефлексирую его СЗ – мне очень повезло.

Отношения развиваются быстро. У него все четко и по плану.

(Здесь мы уже видим искажение установки. Симметричные нужны шаги и вложения, помните? А она отдает ему инициативу, представляя себя невинным цветком. Пока это все только на уровне ее сознания, но сознание определяет бытие, как и бытие – сознание)

Мы созвонились в конце марта, после разговора предложил прилететь и познакомиться. Прилетел через 2 недели, мы прекрасно провели время. В первый вечер – ужин, он подарил мне книгу. После ужина, С. уточнил, хочу ли я продолжения и увидеться завтра.

(Ему было не очевидно, понравился ли он ей, хочет ли она продолжения. Ничего хорошего, но она в восторге)

Второй день мы провели вместе, на природе и в старинном замке, он предложил встречаться, или, если я не готова, присмотреться к нему и подумать, хочу ли я серьезных отношений. Во время первой поездки он вел себя очень тактично, никаких шагов к физическому сближению, что мне очень нравилось. Гуляя, мы держались за руки, мне это тоже нравилось. Он улетел и продолжал писать каждый день, говорил, как он счастлив, что меня встретил, что я тот партнер, которого он долго искал и намерен строить со мной серьезные партнерские отношения длиною в жизнь. Ему тоже хочется жить возле теплого моря, и он решил переехать в мой регион.

(Она пассивна, он набирает и вложений, и шарами с крючками ее закидывает. Почему она так довольна тем, что он сам двигает динамику сам, как думаете?)

Я сейчас очень много работаю, мои клиенты в Северной Америке, разница во времени, я устаю.

С. взял на себя планирование всех наших дальнейших встреч.

(У нее “лапки”, поэтому он взял на себя еще больше. Вот это заблуждение наших женщин, что от вкладов мужчины растет женская значимость, всегда оборачивается обломом. Понятно почему?)

Я прилетела к нему через 2 недели и была приятно удивлена. Дом, район, машины -все свидетельствует о его очень высоком ОЗ. Дома у него чисто и уютно. Все выходные он спланировал, учитывая мои интересы и предпочтения. Мне было очень хорошо с ним. С. по его словам, был счастлив и влюблен. С. еще раз предложил встречаться, я согласилась.

(Даже если предположить, что он кокетничает и ради галантности делает вид, что не понимает, как наша автор в него влюблена, она все равно должна была не “согласиться”, а закричать: “Ты еще спрашиваешь? Ты моя мечта!” Но наша автор боится перевложиться и слиться, поэтому принимает важный вид. Видите перевес шаров и вложений? У кого перевес КП?)

У нас был секс, мне было хорошо. Я думаю, ему тоже. С. спросил, хочу ли я жить вместе, когда он переедет к морю. Мне было очень приятно это слышать. Я ответила, что у меня дети, которые его не видели, и вообще, зачем? Пусть переезжает, живет рядом, но не вместе. Если все будет ок, через 5 лет младшая поступит и тогда можно.

(Очень большой шар и вложение с его стороны. Она в ответ – вектор косяка, а то и косяк)

С. сказал, что сделает, как я хочу, но предпочитает жить вместе, хочет познакомиться с детьми и будет мне с ними помогать. Рассказал обо мне своей взрослой дочери, своим друзьям, запланировал и оплатил поездки на все лето.

(Его СЗ такая большая, что щедрые шары и предложение корма в ответ на ее векторы косяков – это не сливы, а динамичный рост его КП. Понятно почему?)

Я улетела домой, и он продолжал развивать тему совместного проживания и строить планы на будущее. Я говорила, что хочу, но не думаю, что это разумное решение с двумя детьми. Тогда он предложил заплатить за частную школу моих детей, чтобы мне было легче, чтобы я меньше работала и больше проводила время с детьми. Сумма для меня огромная. С. говорил мне, чтобы я не пугалась, что все развивается так быстро, что он готов замедлится, если мне не комфортно.

(Этот мужчина – КСЖ с большой К, а не онегин-интроверт, как ей кажется. Он предлагает ей замедлиться, если ей не комфортно. Это очень большой и острый крючок и сделан он исключительно на ее векторах косяков. Расскажете?)

Он меня нашел и хочет строить со мной жизнь, и готов ждать и развивать отношения в моем темпе (мой штурман-паровоз подумал, что все это сон) Он очень спокойный, был много лет женат, после развода жил с женщиной 15 лет и вырастил ее ребенка. Я не вижу никаких красных флагов.

(Она не видит никаких флагов, но настороженно бдит. Поэтому не торопится открываться и вкладываться. А это самые опасные мужчины, вот такие вот активные, щедрые, открытые. С ними надо быть тоже активной, щедрой и открытой. Понятно почему?)

Мы провели еще один длинный выходной вместе, на этот раз в Барселоне. Снова, как в сказке – он доволен, нам хорошо, интересно и спокойно вместе. По его словам, мы друг друга дополняем. На прошлой неделе мне надо было слетать в свою холодную страну, мы были все время на связи. С говорит, что со мной легко, что он считает меня красавицей, что я умная (льстит), и что его привлекает моя мягкость и открытость.

И вот, наш первый конфликт. Он собирается прилететь на эти выходные – знакомиться с детьми. Он спросил, может ли остановиться у меня, я ответила, что не могу, дети его не видели, я не могу привести к себе в постель незнакомого мужчину, гостевой спальни нет.

(Он делает большой шаг в КП + большое вложение. Она отвечает ему так, будто это бестактность и глупость с его стороны. Понятно, почему его предложение растит его СЗ с 3 до 5 примерно, а ее ответ не только снижает ее небольшую СЗ, но и еще больше укрепляет его?)

Детям моим он заочно очень нравится, они видят, как я сияю – они меня выпихивали на СЗ, потому что в их понятии 50 лет, это почти уже 100, и мне надо срочно найти себе партнера, пока мне 49 😊

С. сказал ок и снял отель рядом с моим домом. Он прилетает с его подругой, у которой в моем городе бывший бф, и она едет к бф на встречу (с пыточным чемоданчиком), выяснять динамику их отношений. И, по словам С, в понедельник она хочет покататься на велосипеде по одной знаменитой вело трассе. Подругу я не видела, но С. о ней часто говоритю. Она на 2-3 года старше меня, думаю, в прекрасной форме, замужем не была, детей нет. Я заочно пригласила ее на ужин, так как С хочет нас познакомить.

(Здесь мы видим колпачок на нем, который надела автор. Подруга – дура с чемоданчиком, буквально увязалась за героем, когда тот собрался навестить женщину своей мечты и свою невесту. А на самом деле герой рад тусить с любимой подругой, их отношения очень близкие, а что там с бойфрендом не известно. Откуда взялся колпачок и корона Спасательницы у автора, как думаете?)

Вот наш вчерашиний диалог:

Me: Когда ты прилетаешь в субботу?

S: Тот же рейс, что и в прошлый раз, прибытие в 8:00 утра

Me: Я встречу тебя, если ты не против

S: Это очень мило с твоей стороны, но так как B. летит со мной, мы вместе возьмем Uber до города, чтобы сначала подвезти меня, а затем она поедет дальше к себе. Возможно, будет проще, если я сообщу тебе, когда буду в отеле

S: B. может встретиться с своим парнем в субботу, так что она не присоединится к нашему ужину, но, возможно, мы могли бы вместе позавтракать/пообедать в воскресенье?

Me: Для меня встреча в аэропорту — это не про логистику, а про нечто другое (сердце)

Me: Не важно, не буду менять твои планы, увидимся позже в городе.

S: Понимаю, прости!

S: Я скучаю по тебе, 3 недели — это долго

S: Прошло всего 2 недели с тех пор, как мы были в Барселоне! Что ты со мной сделала?

Me: Осталось 4 дня.

—————-

(Он просит у нее прощения, то есть он понимает, что с ее стороны предложение встретить – не просто вежливость. Но он не хочет сталкивать их с подругой в аэропорту. Автор понимает это и это диссонирует с ее картиной, в которой герой безумно влюблен и сгорает от нетерпения)

А у меня еще была дилемма, когда пойти волосы покрасить и уложить, в четверг или в субботу. Я и спросила время его прилета, чтобы определиться про планы на утро субботы.

И, узнав, что он не хочет, чтобы я его встретила, я

1) оскорбилась

2) назначила встречу у парикмахера в субботу в 10, потому что ленюсь сама укладывать волосы.

Я отморозилась часа на 4, несмотря на плотный график на работе, обычно, я пишу ему чаще и больше. Я особо не могу созваниваться, у меня постоянные рабочие встречи.

S: Понимаю, у тебя напряженный день!

S : Я только что вернулся домой вовремя, до того как началась гроза, у нас целый день дождь.

Me: Это здорово! Да, у меня напряженный день, я на бесконечных звонках.

8:02 pm S: Спокойной ночи! Хорошо тебе выспаться.

Me: Сладких снов, S.

Я сижу в печали. С Б. он Uber будет делить, денег у них не хватает на отдельный убер на каждого! Они оба очень состоятельные и не работают. Ему не захотелось увидеть меня в аэропорту в 8 утра. Мне было так обидно… и я понимаю, что для него аэропорт — как автобусная остановка, он всю карьеру летал 2 раза в неделю по работе. А для меня встреча в аэропорту — это важно, это эмоции, забота, внимание и любовь.

(Смотрите, какая у нее путаница. Она говорит, что встретить в аэропорту – забота. Это была бы ее забота о нем, если бы она несла ему чемодан или вызывала ему такси. А его забота о ней – отказаться от встречи, чтобы она не вставала в 6 утра или раньше. То есть забота о нем тут совершенно ни при чем. Ей хотелось бы убедиться, что он сгорает от нетерпения ее увидеть и что для него – большой подарок ее желание приехать. Они не виделись меньше трех недель, но ее жажда такова, что она оскорблена. И ее гнев – вектор слива и вектор косяка. Понятно почему?)

С. ложится спать в 8-9 вечера — у него строгий спортивный режим. Он понял, что я отморозилась. И пишет мне почти в 11 вечера, первый раз так поздно.

10:57 pm Ты не против встретить меня в аэропорту? Я хочу увидеть тебя, как можно скорее.

(Это крючок для нее и получился он из-за ее вектора косяка, даже из-за двух: ее обиды на нее и того, что она ему теперь откажет. Опишете, почему это крючок?)

Я не знала, что ответить. Разум подсказывал согласиться и лечь спать. Потом я подумала, что я вытянула это сообщение щипцами. Он с подругой хочет спокойно доехать на Uber. Надо не отвечать, утро вечера мудренее. Потом вспомнила вашу статью, что это косяк, игнорировать близкого человека молчанием. Испугалась, что лягу спать и попаду в черное поле. С. мне очень нравится.

Ответила (лучше бы легла спать):

Me: S, когда ты отказался встретиться со мной в 8, (кстати, ты разбил мое сердце), я сделала другие планы, которые я не могу изменить. Увидимся позже в субботу. Я тоже скучаю по тебе. Осталось 3 дня.

(Игнорировать – вектор косяка, но отвечать, что у нее “другие планы” – вектор косяка еще больше. Объясните почему?)

Убрала телефон и не могла заснуть до 2 часов ночи.

S: 1:29 am сообщение удалено.

S: 1:32 am сообщение удалено.

S: 1:40 сообщение удалено.

S: 1:50 am пропущенный вызов.

S: 1:53 сообщение удалено.

S: 5 am: Голосовое сообщение: Хорошо, насчет аэропорта. Моя подруга попросила меня поделить Uber, и я подумал, что после того, как у тебя было 4 длинных перелета за последние 2 недели и я знаю, как много ты работаешь допозна, возможно, ты оценишь, что не нужно быть в аэропорту рано утром в субботу. Но кажется, я ошибся. Прости за это. Но я попытался изменить ситуацию и попросил тебя меня встретить, и извинился за то, что не понял тебя, и не думаю, что могу сделать больше на данный момент. По другим вопросам я все еще на связи с агентами… и дальше про дома, которые он хочет посмотреть, чтобы снять нам с сентября.

(Ему приходится извиняться и объясняться. Это не очень хорошо. Автор так старалась выключить паровоз и не пользоваться щипцами, но щипцы получились сами собой, и вышло это из-за перекоса шагов и вложений. Опишете связь?)

Я ласково ответила, что ничего, что очень переживаю, что он так мало спал, спросила про тренировки и самочувствие. Он уточнил, когда я освобожусь в субботу. И в силе ли наши планы провести выходной вместе. Я (молчу про парикмахера) пишу, что освобожусь к часу дня. Он расстроен, полдня пропало. Пишет, что в понедельник он тоже занят, он катается на велике с подругой.

(Она молчит про парикмахера и получается, что она интригует. Понятно, что она должна была объяснить, чем она занята в субботу утром, или придумать причину, но не выражаться туманно? Понятно, что это тоже вектор косяка?)

Я пишу, я думала, что подруга будет делать этот вело маршрут сама. Он сказал, что позвонит.

Созвонились, он расстроен, говорит, подруга попросила его покататься с ней, он уже неделю назад забронировал велосипеды. Он забыл?, что я работаю после обеда. Получается, он прилетает, и у нас половина субботы пропадает (из-за меня), и понедельник он проводит с подругой, а не со мной. Уточнил, какой расклад, мы вместе эти выходные или нет, отель забронирован на двоих. Я сказала, что дети большие и все понимают, я буду спать у него в отеле. Мы вместе. И что да, это странно немного, что он с подругой в понедельник катается, а не со мной, но что уже поделать. Будет это его выходной, в моем городе, с его подругой. Он согласился, что да, вышло странно. Что B. попросила покататься вместе, он согласился, не надо было. Что он виноват, мог бы на после обеда забронировать велосипеды. Пошутили на эту тему, выслала ему фотку токсичной герл фрэнды моего знакомого пса. Она, американский бульдог, не разрешает приближаться другим собакам к своему песику бойфренду – нападает на других собак, а потом на самого пса.

(Здесь она уже откровенно спасает его от токсичной подруги, на нем не один, а все три колпачка. А у нее слив, при том, что СЗ ее далеко от нуля, а при положительной СЗ ревность – не слив и просьбы о встрече – не слив. Но у нее получился слив. Почему, кто понял?)

Помогите, пожалуйста! Вроде бы его косяк- прилететь ко мне и забуккировать все утро понедельника с подружкой, зная, что я работаю после обеда.

(Нет, это поступок в данном контексте в границах. Понятно, почему?)

Возможно, вектор косяка – отказаться от моего желания его встретить.

(Нет. Наоборот. Сначала это был шар, а потом получился крючок. Объясните?)

А возможно я ничего не понимаю? Зачем я драму устроила со встречей в аэропорту? Я в сером поле? Пытаюсь оценить ситуацию в поле со стороны.

Плохо получается, но кажется, моя СЗ снизилась.

(СЗ снизилась. Но главное, его СЗ и так была больше, а теперь еще стала расти. Именно бурный рост его СЗ при снижении своей раскачивает автора. И она в таком неустойчивом состоянии обязательно наломает дров. Особенно будет жаль, если она начнет кидаться на его подругу. А как исправить?)

Спасибо Вам.