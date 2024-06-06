Мнение: Надо верить

После поста про Соловьева, ожидающего ядерной войны «завтра», пошла волна сочувствующих комментаторов, которые захотели утешить… меня. Дескать, автор что-то разволновался не в меру, да что ты, друг! Не бойся! (это они мне). Зачем вы, Алексей, слушаете Соловьева? Это же телевизор! Это же обман! Это они специально! Это хитрый план! Смешно даже подумать! Да если б они хотели, они б давно уже вдарили! Да им и нечем! И т.д.

Я бы и успокоился – тем более, что я очень хочу успокоиться. Мешает, что я помню знаменитые слова одной старой еврейки из гитлеровской Германии, пережившей гибель всей своей семьи от погрома, арест и концлагерь. Ее спросили, какой главный вывод она для себя сделала, и она ответила неожиданно: сказала, что главное, что она поняла – что НАДО ВЕРИТЬ.

Кому??

Верить, говорит, надо тем, кто говорит, что хочет тебя убить. Верить сразу. Не сомневаться, не смеяться, не думать, что это такая шутка, или преувеличение, или «человек оговорился», или «он сгоряча». Просто – тут же поверить полностью.

И я думаю, что так и с Соловьевым. Если они говорят, без тени улыбки, что наметили спалить Россию в ядерном пламени – надо ПОВЕРИТЬ, что они именно это и собираются сделать. Что таков реальный план. Это не шутка, не курьез, не «не могут же они». Могут. Разве предыдущие два года не показали, что МОГУТ они всё?

Старая еврейка не дает пропустить это всё мимо ушей, отмахнуться, сказать «ха-ха». Практика показывает, что ОНИ всё говорят открытым текстом. Знают, что имеют дело с дебилами, которые все равно не поверят.

Не найдут в себе смелости поверить.