 

Глава Нацобъединения – воинственная позиция Макрона толкает Францию к прямому столкновению с Россией

06.06.2024, 2:39, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Французы «крайне обеспокоены» воинственной позицией президента Макрона по Украине, которую он использует в политических целях, указал кандидат в евродепутаты от партии «Национальное объединение» Жордан Барделла в интервью France Inter. По его мнению, отправка военных инструкторов на помощь Киеву может втянуть Францию в конфликт с Россией, а прямое столкновение с ядерной державой приведёт к «катастрофическим и необратимым последствиям для мира во всём мире».


Youtube/FranceInter

Возможное присоединение Украины к ЕС и НАТО ускорит вступление Европы в конфликт с Россией, поэтому «Национальное собрание» воздержалось от голосования за двустороннее соглашение с Киевом, заявил в эфире France inter глава партии Жордан Барделла. Кроме того, вместе с Марин Ле Пен он выступает против поставок на Украину ракет большой дальности, которые позволят ей наносить удары по российской территории, потому что это может привести к обострению напряжённости.

«Как только Франция отправит войска (на Украину. — ИноТВ), она станет участницей конфликта», — считает кандидат на выборах в Европарламент. Он подчеркнул, что миллионы французов «крайне обеспокоены воинственной позицией президента», и осудил его попытки использовать такой острый вопрос в политических целях.

Барделла напомнил, что Макрон уже неоднократно заявлял о желании отправить французских военных инструкторов на Украину. Если один из них погибнет во время российского обстрела, Франции придётся либо промолчать, либо вступить в прямое столкновение с ядерной державой. По мнению главы Нацобъединения, такой шаг приведёт к «катастрофическим и необратимым последствиям для мира во всём мире». 


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