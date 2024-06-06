 

Мнение «аналитика»: О главной денежной реформе… Приготовились?

06.06.2024, 1:26, Разное
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Тихо и без лишней помпы началась, возможно, главная реформа денег за последние полвека.

Вроде бы, ничего и не поменялось пока, но изменения уже заметны. И они вызывают вопросы. Острые вопросы…

Пока на них никто не отвечает. А жаль.

Конечно, кто-то может сказать, что это и не реформа вовсе, а рутина. НО ведь предыдущее событие такого рода происходило очень давно. Некоторые взрослые даже и не знают на личном опыте, что когда-то в ходу были совсем другие #деньги.

В Великобритании вышли в обращение новые банкноты с портретом нового короля Карла III.

И сразу возник вопрос.

На всех официальных фото у новоявленного монарха — по-стариковски глуповатое выражение лица. Что в короне…

…что без оной.

На деньгах же — совсем другое.

Как художнику-дизайнеру удалось настолько глубоко «лизнуть», придав — будем честны — довольно пустенькому королю вид настоящего государственного деятеля, мудрого и проницательного? И почему от этого бывшего принца Чарльза на банкнотах не узнать?

Карма подкачала или гены?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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