Мнение «аналитика»: О главной денежной реформе… Приготовились?
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Тихо и без лишней помпы началась, возможно, главная реформа денег за последние полвека.
Вроде бы, ничего и не поменялось пока, но изменения уже заметны. И они вызывают вопросы. Острые вопросы…
Пока на них никто не отвечает. А жаль.
Конечно, кто-то может сказать, что это и не реформа вовсе, а рутина. НО ведь предыдущее событие такого рода происходило очень давно. Некоторые взрослые даже и не знают на личном опыте, что когда-то в ходу были совсем другие #деньги.
В Великобритании вышли в обращение новые банкноты с портретом нового короля Карла III.
И сразу возник вопрос.
На всех официальных фото у новоявленного монарха — по-стариковски глуповатое выражение лица. Что в короне…
…что без оной.
На деньгах же — совсем другое.
Как художнику-дизайнеру удалось настолько глубоко «лизнуть», придав — будем честны — довольно пустенькому королю вид настоящего государственного деятеля, мудрого и проницательного? И почему от этого бывшего принца Чарльза на банкнотах не узнать?
Карма подкачала или гены?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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