 

ТЕСТ к 45-летию фильма “Гараж”: вспоминаем лучшие моменты комедии Рязанова!

06.06.2024, 0:21, Новости дня
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В фильме заняты лучшие советские актеры – Ия Саввина, Валентин Гафт, Семен Фарада, Вячеслав Невинный, Андрей Мягков, Ольга Остроумова, Игорь Костолевский… Их работами хочется любоваться бесконечно. А фразы из сценария Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова давно ушли в народ.

С момента выхода картины на киноэкраны прошло 45 лет, сменились поколения. Но “Гараж” остается таким же любимым фильмом. Давайте вспомним лучшие моменты из него! Эта кинокартина из “золотого фонда” кино достойна внимания!

Напомним, изначально заседание не предвещало ничего драматического. Приличные люди ведь, ученые. Но потом встал вопрос: кто останется без гаража? И все завертелось… Больше нет масок приличия, сотрудники научного института начинают кричать, хамить, ругаться переходить на личности и выяснять отношения…


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