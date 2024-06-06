 

Сделано заявление об отказе Кейт Миддлтон от королевских обязанностей из-за болезни

06.06.2024, 0:21, Новости дня
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В марте 2023 года Кейт Миддлтон сообщила, что проходит ранние стадии профилактической химиотерапии. Диагноз был поставлен после тестов, проведенных после операции в брюшной полости.

Королевский эксперт Ричард Фицуильямс отметил, что принцесса будет следовать рекомендациям врачей при планировании своей деятельности. По словам инсайдеров, Кейт Миддлтон переоценила свои силы и возможности организма. После химиотерапии ей, скорее всего, придется сократить объем выполняемой работы по сравнению с тем, что было раньше.

Несмотря на болезнь, Кейт Миддлтон продолжает выполнять свои королевские обязанности и даже была удостоена Ордена Кавалеров Почета в апреле 2023 года. Король Великобритании наградил принцессу Уэльскую в благодарность за многолетнюю государственную службу.

Диагноз, поставленный Кейт Миддлтон, может повлиять на ее способность выполнять королевские обязанности в полном объеме. Однако принцесса Уэльская будет руководствоваться советами врачей и принимать решения в соответствии с состоянием своего здоровья. Королевская семья и общественность выразили ей свою поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.


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