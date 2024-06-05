С бантами, цветами, “под черепаху”: главные тенденции французского маникюра на лето

Способов украшения ногтей огромное количество, и постоянно появляются все новые и новые. Однако есть классические дизайны, которые из моды не выходят никогда. К ним относится французский маникюр, который с 90-х годов продолжает быть актуальным. Однако традиционный вариант с белой полоской на кончике ногтя далеко не единственный. Есть немало интересных и оригинальных идей современного французского маникюра, на которые определенно стоит обратить внимание летом 2024 года.

Что собой представляет современный французский маникюр

Большинство женщин хоть раз делали себе маникюр в виде тонкой белой полоски на кончиках розового ногтя. Такой декор, безусловно, смотрится очень красиво и благородно.

Слегка забытый в последние лет десять, этот культовый дизайн 90-х вернулся, но в более современных версиях. Теперь это не что иное, как новый взгляд на классический маникюр ногтей, призванный удовлетворить любой вкус. База больше не должна быть однотонного телесного, персикового или розового оттенка, теперь ногти покрываются прозрачным лаком, что делает образ идеально чистым.

Форма также претерпела изменения: на смену квадратным ногтям пришли миндалевидные или закругленные. Белая полоска также стала тоньше, придав ногтям более изысканный и элегантный вид.

Постоянно появляется множество дизайнов, которые изменяют классический маникюр, но при этом сохраняют его элегантность. Французский маникюр может иметь самые разные украшения в виде черепахового принта, бантиков, цветов, жемчуга, модной растушевки и так далее.

Вот несколько примеров, которые могут вдохновить на создание нового летнего маникюра.

Черепаховый рисунок

Черепаховый принт — один из самых популярных трендов летом 2024 года. Это относится к одежде, солнцезащитным очкам, украшениям и даже ногтям. Но этот рисунок следует наносить не на все ногти, а только на кончики, чтобы получился невероятно оригинальный и модный нейл-арт теплого сезона.

Маникюр с блестками

Блеск стал настоящим трендом 2023 года, и летом 2024 года эта тенденция никуда не исчезнет. Украшение кончиков ногтей блестками — это гламурный подход к современному французскому маникюру, который можно выбрать для официального случая.

Ногти с бантиками

Вот еще одно супермодное украшение ногтей 2024 года – ногти с бантиками! Да, эту деталь, кричащую о «старых деньгах», можно носить не только в волосах или на туфлях, но и на ногтях! А в сочетании с современным французским маникюром результат всегда очень милый.

Маникюр с 3D волнистыми кончиками

Очень интересная вариация современного французского маникюра – 3D волнистые кончики, которые последнее время стали популярным украшением ногтей. Чтобы сделать такой дизайн еще более шикарным, можно дополнить его тонкой золотой 3D-линией.