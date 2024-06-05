Мнение: Зарплаты в Финляндии, убытки финских шинопроизводителей и как Финляндия выкачивала деньги из СССР

1. Когда вам рассказывают, что в Финляндии типичная зарплата почти 4000 евро, – мол, живут же люди без Путина, – скептически улыбайтесь. В комментариях раскрыли реальный размер финской медианной зарплаты и привели соответствующую инфографику. С учётом налогов, реальная зарплата на 41,5% меньше. От зарплаты в 3907 евро, на наши деньги 377 тысяч рублей, после уплаты налогов остаётся лишь 220 тысяч (ссылка).



Однако и 2284 евро в Хельсинки — это совершенно не то же самое, что 220 тысяч рублей в России. Кило лосося в Финляндии стоит 2000 рублей (около 20 евро), а бутылка пива – 450 рублей (больше 4 евро), цены на бензин и аренду жилья в разы выше наших. Уровень потребительских цен в Хельсинки на 80% выше даже цен в Москве, не говоря уже о России в целом. Alexey R пишет:

Зарплаты принято по ППС сравнивать к условному доллару <…> Т.е. реальные зарплаты в Финке на 1/3 (32%) выше российских.

Таким образом, да, в среднем Финляндия всё ещё более зажиточная страна, чем Россия: всё-таки последние сто лет у финнов был капитализм, тогда как у нас здоровая экономическая система установилась лишь 25 лет назад.

Однако реальный разрыв в доходах между россиянами и финнами совсем не велик, уже менее трети, и по всем признакам он продолжает быстро сокращаться. Паритет покупательной способности (ППС) при международных сравнениях периодически задним числом пересчитывают в пользу России, недавно так оказалось, что мы уже несколько лет как обогнали по размеру реальной экономики Японии и заняли четвёртое место по ВВП в мире (ссылка), так что реальный разрыв в доходах финнов и россиян после какого-нибудь очередного пересмотра может оказаться совсем незначительным.

Кроме того, финская налоговая система выстроена по уравнительному принципу. Чем больше вы зарабатываете, тем больше тратите:

Таким образом, живя в Финляндии и пытаясь строить карьеру либо делать бизнес, зарабатывать больше, вы очень скоро упрётесь в потолок, который вам будет трудно преодолеть из-за высокой налоговой нагрузки. В России развиваться и богатеть гораздо проще.

С другой стороны, если вы хотите расслабиться, работать по минимуму и выдувать каждый день по полторашке пива перед телевизором, Финляндия тоже не ок: уж очень алкоголь дорогой.

2. Антироссийские санкции, к которым Финляндия присоединилась по распоряжению США, продолжают наносить финской экономике заметный вред (ссылка):



Санкции сработали. Но с нюансом.

Nokian Tyres планирует приостановить работу на заводе индустриальных шин в городе Нокиа в Финляндии. Причина – отсутствие спроса на рынке.

Nokian Tyres работал в России с 2005 года. В завод во Всеволожске был инвестирован $1 миллиард, и завод производил 80% шин для легковых автомобилей в России. Соответственно, и реализовывалась огромная часть этих шин тоже в России и в Азии. Но в 2022, Nokian Tyres анонсировала уход с рынка и по итогам года зафиксировала убытки в 175 миллионов евро.

Были громкие заявления о “пересмотре стратегии” и новом начале Nokian Tyres. Но пока, получается так себе – по итогам 2023 года, объем продаж составил 1,174 миллиарда евро в сравнении с 1,714 миллиарда в 2021 году.

С 26 марта по 9 апреля в Финляндии было приостановлено производство легковых шин в связи с тем, что их некуда продать. А теперь, идут разговоры и об остановке подразделения Nokian Heavy для промышленных. шин

3. Историк Александр Дюков пишет (ссылка 1, ссылка 2):

Оказывается, Финляндия в 1960-е гг. (ну и потом наверняка) использовала свою компартию как инструмент лоббирования финских экономических интересов в СССР. Приезжала делегация компартии в Москву и начинала сразу про экономику: координация планов предприятий, обмен НТИ, заказы, а вот еще вы бы финским предприятиям кредит выдали…

А еще они настолько хорошо знали психологию руководства КПСС, что в качестве аргумента в переговорах использовали тезис о необходимости повышения занятости финских трудящихся. Ведь дело благое, правда же? Трудящиеся не должны страдать! Вот поэтому надо предоставить Финляндии “крупные советские заказы на суда, изделия машиностроительной, древообрабатывающей и другой промышленности”.

И что характерно, эта демагогия работала: в 1965 г. Москва писала советскому послу в Хельсинки: вот такими контрактами мы повышение занятости финских трудящихся обеспечить не можем, валюты не хватит, придется вот такие заключать. Мысль о том, что повышение занятости трудящихся в капиталистической стране – не дело СССР, видимо, отсутствовала.

В общем, если капиталистическая Финляндия так Политбюро облапошивала, страшно даже подумать, сколько всего высасывали под тем же соусом братские социалистические страны.

Почему финские коммунисты хлопотали о советском кредите для управления ж/д Финляндии?

Потому что кредит в Финляндии был тогда 8% годовых.

В зарубежных странах – еще больше.

А СССР давал под 2,5% годовых со сроком погашения 12 лет с оплатой финскими товарами.

Мы же не капиталисты, о прибыли думать. (Но с кредитом в 1965 г. финнам не обломилось, в отличие от 1959 г.)

Выскажусь в защиту советского ЦК КПСС. Марксизм-ленинизм предполагает, что интересы рабочего класса безусловно выше национальных интересов. Таким образом, у советских лидеров просто не было иного выбора, кроме как забрать деньги у русских, чтобы отдать их финнам: это было одним из базовых требований их идеологии.