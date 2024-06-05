Рупор кремлевской пропаганды: О получении бойцами ЧВК “Вагнер” положенных льгот и удостоверений УБД

О получении бойцами ЧВК "Вагнер" положенных льгот и удостоверений УБД.

По ветеранским удостоверениям, пенсиям и выплатам за ранения.

Из всех регионов поступает информация, что Вагнерам начали массово выдавать УВБД (удостоверение ветерана боевых действий).

После получения удостоверения будет пожизненная пенсия около четырех тысяч рублей и набор льгот ветерана (их много и разных).

Дальше.

Наших медицинских документов из госпиталей хватило в большинстве регионов, чтобы получить местные выплаты за ранение.

Там все документы были проверены и перепроверены.

При назначении платежа уже определились степени ранения (лёгкое, среднее, тяжёлое).

По ним начислялись определенные суммы.

Парни.

Кто не получил, обращайтесь в Фонд "Защитники Отечества", там помогут и направят по инстанциям.

Если получил выплату за ранение в регионе и УВБД на руках, жди федеральную выплату за любое ранение, в сумме 3 миллиона рублей.

Разводить дискуссию, паниковать, задавать албанские вопросы и тупить не надо.

Шаг 1. Сдать документы в Фонд.

Шаг 2. Получить УВБД.

Шаг 3. Получить региональные выплаты.

Шаг 4. Дождаться федеральных выплат (собирать другие документы не надо).

Все есть в Фонде "Защитники Отечества".

Вам помогут.

Родственники погибших бойцов.

Ситуация аналогичная.

Отставить панику.

Прекратить суету.

Все будет по закону и справедливости.

Ситуацию взял на контроль Президент.

https://t.me/jungerbahmut – цинк

PS. Автором написана отличная книга "59 дней штурмовика" про бои за освобождение Артемовска. Выложена у него на канале.

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