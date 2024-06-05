Рупор кремлевской пропаганды: О получении бойцами ЧВК “Вагнер” положенных льгот и удостоверений УБД
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О получении бойцами ЧВК "Вагнер" положенных льгот и удостоверений УБД.
По ветеранским удостоверениям, пенсиям и выплатам за ранения.
Из всех регионов поступает информация, что Вагнерам начали массово выдавать УВБД (удостоверение ветерана боевых действий).
После получения удостоверения будет пожизненная пенсия около четырех тысяч рублей и набор льгот ветерана (их много и разных).
Дальше.
Наших медицинских документов из госпиталей хватило в большинстве регионов, чтобы получить местные выплаты за ранение.
Там все документы были проверены и перепроверены.
При назначении платежа уже определились степени ранения (лёгкое, среднее, тяжёлое).
По ним начислялись определенные суммы.
Парни.
Кто не получил, обращайтесь в Фонд "Защитники Отечества", там помогут и направят по инстанциям.
Если получил выплату за ранение в регионе и УВБД на руках, жди федеральную выплату за любое ранение, в сумме 3 миллиона рублей.
Разводить дискуссию, паниковать, задавать албанские вопросы и тупить не надо.
Шаг 1. Сдать документы в Фонд.
Шаг 2. Получить УВБД.
Шаг 3. Получить региональные выплаты.
Шаг 4. Дождаться федеральных выплат (собирать другие документы не надо).
Все есть в Фонде "Защитники Отечества".
Вам помогут.
Родственники погибших бойцов.
Ситуация аналогичная.
Отставить панику.
Прекратить суету.
Все будет по закону и справедливости.
Ситуацию взял на контроль Президент.
https://t.me/jungerbahmut – цинк
PS. Автором написана отличная книга "59 дней штурмовика" про бои за освобождение Артемовска. Выложена у него на канале.
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Источник: Colonel Cassad
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