Мнение: Когда захватят Саудовскую Аравию?

(Что такое консенсус хищников)

Я тут вдруг подумал: а интересно – почему все-таки Соединенные Штаты до сих пор не захватили Саудовскую Аравию? Нет, серьезно. Ведь сколько СА со своим ОПЕК попортила крови американцам – это ж немыслимо. Начиная прямо с грандиозного нефтяного кризиса 1973 года, и вплоть до последних дней, когда Байден что ни год перед выборами вынужден униженно клянчить у тамошних потешных «эмиров» в полотенцах на головах «чуть приоткрыть краник», чтобы, значит, опустить в Америке цены на бензин, а то избиратели, дескать, будут недовольны и прокатят байденистов на выборах… Уж сделайте, пожалуйста, будьте так добреньки. А те ему – посланнику Блинкину – «пошел вон, собака! Нефть припадет, когда это будет нужно НАМ!» И Блинкин, поджав хвост, убирается ни с чем.

И это – самая мощная военная держава мира, контролирующая своими океанскими армадами всю мировую торговлю. Да какого черта?! (думаю я). Что такое это Саудовская Аравия? Фантом в песке! Население – каких-то 35 млн. человек, причем все – именно арабы, про которых прекрасно известно, какие из них вояки. Захватить Фейсала, Салмана и всех прочих бесчисленных родственников в полотенцах наверняка возможно одними американскими морпехами. Разве не пошли бы переговоры Блинкена насчет краника нефти гораздо веселее, если бы прямо во дворце Фейсала, в переговорном зале стояли б за его спиной американские солдаты, а на рейде маячил бы авианосец?

Но нет. Почему?! Вспомним тот же пресловутый 1973 год: тогда ведь те же саудиты даже не пытались (!) изобразить что-то вроде форс-мажора или трагического стечения обстоятельств, типа «наша бензоколонка сломалась, простите-извините, нефти нет, как только починим так сразу». Нет, никаких фиговых листков. Саудиты прямо заявили, что они со своим ОПЕК решили НАКАЗАТЬ прежде всего США… за поддержку Израиля, и ПОЭТОМУ арабы… просто отказываются продавать «прогнившему Западу», то есть обнаглевшим белым шайтанам, «свою нефть». Потому оно и называется «кризис нефтяного эмбарго».

Другими словами, это был не «форс-мажор», а прямое и откровенно враждебное действие против «лидера свободного мира» и на тот момент (как и сейчас) самого мощного государства на земле. Которое немедленно нанесло Штатам ущерб, на который, собственно, весь кризис и был рассчитан. Американцы тут же послушно выстроились в гигантские очереди возле своих автозаправок – в которых, собственно, так и стояли вплоть до начала 80-х (в дотошных американских сериалах про рубеж 70-х можно местами заметить приметы той эпохи, например, в Фарго). Саудовцы просто резко сократили продажу, и нефти НЕ ХВАТАЛО, при том что ее цена взлетела в 4 раза. В долларах!

Почему было культурно не высадить небольшой (много и не надо) десант в Эр-Рияде, да и не препроводить обнаглевших дикарей куда-нибудь в подвал их же дворцов – посидеть, подумать о своем плохом поведении? Можно подумать, что они САМИ, бедуинствуя по пустыне, придумали как добыть и как начать откачивать и продавать непонятную черную жижу, которую они столетиями проклинали за то, что она портила им колодцы?

Но вместо этого лишь американские поэты и философы до сих пор жалуются, что нефтяной кризис 1973 года в корне подорвал не что-нибудь, а сам Американский Образ Жизни, который (оказывается) был в принципе основан на бесконечном движении по бескрайнему простору на автомобиле, которое, в свою очередь, базировалось на принципе Очень Дешевого Бензина, ведь американцы привыкли, что бензин у них дешевле, чем вода! Тут же пришлось даже кардинально менять свой автопарк и свои привычки, пересаживаясь всей нацией с огромных кадиллаков на маленькие и шустрые японские машинки, которых До Кризиса американцы и за автомобили не считали, но тут пришлось, потому что они МАЛО ЖРУТ!

И всё – потому, что Саудия решила США наказать! И наказала. Заодно, впрочем, досталось и Европе (которая, кстати, пережила топливный кризис еще тяжелее, чем США – но мы сейчас не о ней).

И дальше, как видим, все эти «нефтяные монархи» вели себя не менее независимо и нагло в отношении «мирового гегемона». Хотят – поднимают цену на нефть, хотят – отпускают. Демократии у них – никакой, права женщинам дали менее 10 лет назад. И Штаты все это послушно, буквально «по-христиански» терпят, утираются. Поймали вон саудиты журналиста, у себя в посольстве распилили по кускам, вынесли в коробках. История прогремела на весь мир, что сделал «мировой жандарм» Америка? Ничего. Хотя СА – это ж не Китай, который тоже НЕ демократия, но хотя бы впечатляет своим количеством и наличием ядерного оружия.

У саудитов же нет ничего; их никто не прикрывает, ядерного оружия у них тоже нет. Казалось бы, при желании США могут все последние 50 лет раздавить их буквально одним пальцем. И САМИ включать или выключать качалки, когда надо ИМ.

Откуда же у наглых шейхов такая неприкосновенность? Причем, как видим, этот вопрос даже никогда и никем не обсуждается в «свободном мире». Это – табу. Думаю, что и для наших гопников этот вопрос был совершенно непонятен. РФ только до саудитов, конечно, не дотянуться – океанского флота у нас нет, бодливой корове бог рог не дал. А то бы они… Ух! Вероятно, такая мысль гопникам приходила в голову, и она в том числе заронила в их буйные головы представление о робости, трусости и никчемности нынешних Штатов, кои «колосс на глиняных ногах» и «даже саудитов боятся».

Думаю, что в основе здесь некоторое «равновесие хищников». Да, саудиты с их бездонными запасами самой дешевой (и качественной) нефти – это большая, жирная и дойная корова, которая беззаботно и как-то даже демонстративно пасется у всех на виду практически без какой-либо охраны. А вокруг так и бродят вечно голодные волки, медведи, тигры и даже просто какие-нибудь мелкие хищники вроде лис и енотов, которые тоже не прочь хлебнуть на халяву черного молочка.

И – не трогают. Почему? А именно потому, что корова СЛИШКОМ лакомая, а ее продукция нужна в равной степени всем. Причем ее продукция до такой степени хороша и питательна, что хищник, захвативший ее в единоличное пользование, получит очень большое, почти монопольное преимущество над всеми. Проще говоря, Саудия – это Слишком Большой Приз. И поэтому – таков консенсус Главных Хищников – он не должен доставаться никому. Пусть лучше корова, все больше наглея от безнаказанности, гуляет «сама по себе», а все прочие, роняя слюни от вожделения и накатывающей ярости, смотрят на нее и только облизывается.

Своего рода противоположность незабываемого крика Ротмистра-Кайдановского Шилову в великолепном истерне «Свой среди чужих»: «ЭТО надо одному, а не всем! Понимаешь – одному!!» А тут, во всемирном колхозе волков и медведей – наоборот: это надо именно всем. И ни в коем случае – одному. Одному будет слишком жирно.

Вспомним, как в свое время Ирак вот главе с амбициозным Хусейном напал на Кувейт. Кувейт – еще более мелкая, чем саудиты, нефтяная монархия под самым боком у в разы более мощного Ирака, мелкого регионального хищника. Казалось бы – что могло бы помешать Хусейну взять Кувейт? У него даже своей армии толком не было, Хусейн взял его танками… гм… за три дня. А чо? Хочу и могу!

Но что потом началось! Хусейна показательно РАСКАТАЛИ всем миром. Собрали коалицию из нескольких десятков стран во главе с США и под эгидой ООН – и раскатали. После чего отнюдь не отдали Кувейт в качестве «приза» тем же США – а демонстративно, бережно подхватили натерпевшегося страху эмира Кувейта из изгнания – и перенесли обратно в его не очень загаженный иракцами дворец. Правь, родной, распишись, что всё цело, нам чужого не надо. Тот же принцип. Западные страны, страдавшие без нефти в 90е, не дали ДРУГ ДРУГУ захапать нефть кому-то одному. «Пусть лучше будет ничья – общая».

Из этого проще понять, что произошло, когда РФ пошла захватывать Украину. Ситуация очень похожа на попытку Хусейна с Кувейтом, и казалась (для РФ) столь же простой и беспроигрышной. Тем более, что как считали практически во всем мире (включая Москву), у Украины, как и Кувейта, нет своей армии, и ей просто нечем защищаться. Даже та же родственность этносов: у Ирака с Кувейтом там и там – арабы, у РФ с Украиной там и там – русские ))) (ха-ха, но ведь именно так думали в РФ).

Однако – и тут сработал тот самый «консенсус хищников». Вспомним, ведь Запад упорно, всеми лапами, открещивался от слишком тесного союза с Украиной – отказывался брать ее и в НАТО, и в Евросоюз. Украина должна была оставаться, как и саудиты – на вольном выпасе. «Ничья».

Кто-то может заметить, что сравнения «не бьются»: мол, Ирак захватывал Кувейт, потому что Кувейт – это большой бурдюк с нефтью, а нефть – это богатство, это ресурс; а зачем хищникам Украина, в ней же ничего нет особо ценного?

Увы (для Украины) – в ней тоже оказался ресурс, понимаемый как ценный. Ведь Украина – самая густонаселенная (не считая РФ) республика бывшего СССР. Именно этот, ЛЮДСКОЙ ресурс консорциум хищников НЕ ЗАХОТЕЛ отдавать одному игроку. Счел опасным. Люди должны были оставаться бесхозными – так оно для всех безопасней.

Девушки спросят удивленно: так что ж, получается Россия полезла на Украину… за людьми?? С точки зрения борьбы за ресурсы – да. Точнее, за пушечным мясом. К сожалению, за 2 года сами украинские власти всем показали, как это делается: оказывается, очень просто – бери сачок и иди на улицу, наловить на улицах городов столько «бойцов», сколько нужно. За руки, за ноги – и в войска.

Зато – очевидно, что европейские страны, что бы ни говорилось, ни за что не станут силой выдворять со своей территории сбежавших в Европу «украинских хлопцiв» обратно на Украину «Зеленскому»: они не захотят, чтобы те в итоге стали достоянием Путина. Ресурс лучше придержать у себя.

Словом, Путин повторил ошибку Хусейна с Ираком. Ошибку, которую никак не хотят совершать США в отношении Саудовской Аравии.