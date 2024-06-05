 

Тренер Роман Ротенберг заявил, что хоккей в Канаде и США деградирует без РФ

05.06.2024, 19:55, Разное
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Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поделился своим мнением о влиянии отстранения РФ на развитие мирового хоккея. По его словам, страны Запада страдают от отсутствия конкуренции, в то время как в РФ активно внедряются проекты для поддержания внутренней конкуренции. Ротенберг отметил, что для российской команды пауза может оказаться полезной, в то время как их конкуренты, такие как Канада, США, Финляндия и Швеция, уже начинают деградировать, что отражается на их результативности.

Ранее сборная РФ поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея, после поражения Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира-2024. Оно послужило поводом для пересмотра рейтинговой системы IIHF.

В феврале IIHF приняла решение продлить отстранение сборных РФ и Белоруссии на сезон-2024/2025 из-за текущих рисков безопасности.


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