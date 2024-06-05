 

В Москве задержана мать военкора, отобравшая у него смартфон из-за плохих результатов ОГЭ

05.06.2024, 19:33, Разное
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В Москве задержали мать 15-летнего военного корреспондента и автора Telegram-канала «ПЯТКИН Z» Евгения Пяткина. Коллективную жалобу в правоохранительные органы подали читатели его канала – они заявили, что женщина совершила диверсию, лишив 60 тысяч человек оперативных сводок с фронта и высококлассной военной аналитики.

Вечером в воскресенье был запланирован стрим по поводу ситуации на харьковском фронте, однако вместо прямой трансляции в канале появилось объёмное сообщение от матери военкора – она объявила, что его результаты ОГЭ по истории России и обществоведению следует считать крайне неудовлетворительными, поэтому молодой человек лишился доступа к смартфону и компьютеру на месяц.

Из Telegram-канала также пропали все статьи девятиклассника, посвящённые крушению однополярного мира, Бреттон-Вудской системы, исламскому замещению западной цивилизации и уголовному преследованию Дональда Трампа – осталась только реклама букмекерских контор и онлайн-казино.

В правоохранительных органах рассказали, что подросток не просто занимался военной аналитикой, но и помогал в выявлении экстремистских и деструктивных элементов – благодаря его бдительности удалось пресечь фурри-сходку и задержать школьницу, носившую рюкзак с радужной шлейкой. После задержания на мать Пяткина составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и обязали её вернуть сыну технику.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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