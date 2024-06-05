Мнение: Падение рождаемости в США, борьба против мужчин и как западный геймдев унижает геймеров

1. Число рождений детей в США обвалилось до уровня 1979 года, когда население страны было на 100 миллионов человек (на треть) меньше, чем сейчас. Фертильность составляет 1,6 ребёнка на женщину, что почти в полтора раза меньше, чем уровень простого воспроизводства населения. В состоянии вымирания оказались все основные группы американского населения – не только белые, но и чернокожие, и испаноязычные (ссылка).



Таким образом, население США продолжает расти только за счёт миграции, которая не иссякает, так как нелегальные мигранты — единственная надежда Байдена избраться на второй срок.

Доля белого населения в США по данным переписи 2020 года упала за десять лет с 62% до 57%. Средняя продолжительность жизни на фоне последствий ковида, роста преступности и наркомании сократилась до 76 лет.

В России, впрочем, дела с рождаемостью тоже плохи. Рождений на семью (СКР) у нас сейчас около 1,4, то есть меньше, чем даже у американцев. Зато показатель средней продолжительности жизни у нас продолжает стабильно расти, в прошлом году он составил 73,5 года, и, вероятно, уже через несколько лет мы сможем догнать в этом отношении США.

2. Заголовок в британском Гардиан: «Мужчины и другие млекопитающие живут дольше, если их кастрировать» (ссылка).

Леволиберальная газета ссылается на британскую учёную феминистку Кэт Бохеннон, которая утверждает, что мужчины якобы проживают жизнь «контрабандой, провозя с собой два маленьких смертельных орешка», а удаление яичек якобы может продлить жизнь на несколько лет.

В качестве примера для подражания феминистка приводит сумасшедших американцев, которых кастрировали после помещения в психлечебницы, а также исторических корейских евнухов, которые якобы жили дольше, чем обычные мужчины.

Это, разумеется, часть большой войны западного общества против мужчин и всего мужского. И это ответ на вопрос «почему Запад больше не привлекает умных эмигрантов». Потому что на Западе больше нельзя жить: обычному человек на Западе остаётся теперь только вымирать.

3. Геймдизайнер Антон Волков пишет (ссылка):

Восхитительно! Когда оппонент сам стреляет себе в ногу — это красиво и приятно.

Компания Riot Games, разработчик LoL — известной альтернативы Доте, назвала своих подписчиков [радужными].

Схожие ощущения были, когда Запад не только подкинул нам санкций животворящих, но и отбил всякое желание русской элиты хранить там деньги, детей, недвигу. Тем самым сильно помог нам справиться с ударом и заложил просто замечательный фундамент для роста всего в нашей стране (растёт там, где вкладывают, а не там, откуда вывозят).

Интернациональный геймдев, смирившись с всунутой в задницу кочергой хранителей пострадатой повестки, вынужден исполнять кипиаи по “правильным действиям”, быть всячески рукопожатным. И не только из-за страха проворачивания кочерги, но и потому, что он уже сам себя основательно модифицировал в беготне с дайверсити и инклюзивностью. И это снова — очень хорошо, т.к. вернуть всё в здоровое (когда состав команды определяется талантами) состояние практически нереализуемо.

Я вижу просто замечательные перспективы в России и других странах, которые заботятся о своей демографии (традиционные ценности, многодетная семья — вот это всё). Но только тем разработчикам, которые могут и хотят не соблюдать западную повестку.