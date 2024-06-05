 

Рупор кремлевской пропаганды: 10 000 за обнаружение беспилотника

05.06.2024, 19:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

10 000 за обнаружение беспилотника

Жители Новгородской области смогут получить вознаграждение в размере 10 тыс. рублей за информацию об обнаружении беспилотника (БПЛА). Передать информацию в экстренные службы можно при помощи мобильного приложения "Экстренный вызов 112", сообщает пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

"При обнаружении беспилотного летательного аппарата вы можете передать информацию в экстренные службы при помощи мобильного приложения "Экстренный вызов 112". <…> По поручению губернатора Новгородской области в случае подтверждения информации первому сообщившему о беспилотном летательном аппарате будет выплачено 10 тыс. рублей", – отмечается в сообщении.

Приложение должно быть установлено на смартфоне с операционной системой Андроид. "Выбрав из предлагаемых способов связи со службой 112 режим "видеопоток в службу", вы сможете транслировать в режиме реального времени видео с места происшествия", – добавили в пресс-службе.

Мобильное приложение "Экстренный вызов 112" также станет помощником для людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению. При отсутствии интернета, но при наличии сотовой связи через СМС можно направить координаты своего местоположения в службу 112 с указанием проблемы

https://tass.ru/obschestvo/20990629 – цинк

На 3-й год войны решили все же заняться развитием системы раннего обнаружения запускаемых противником БПЛА. Лучше поздно, чем никогда.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Мнение «аналитика»: О провале Путина в Питере… Кремль в шоке?

06.06 / Мнение «аналитика»: О главной денежной реформе… Приготовились?

05.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Чужой: Ромул

05.06 / С бантами, цветами, “под черепаху”: главные тенденции французского маникюра на лето

05.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Наши Леопарды пошли на прорыв

05.06 / Рупор кремлевской пропаганды: 20 лет “Антисуворову”

05.06 / Мнение: Зарплаты в Финляндии, убытки финских шинопроизводителей и как Финляндия выкачивала деньги из СССР

05.06 / Рупор кремлевской пропаганды: О получении бойцами ЧВК “Вагнер” положенных льгот и удостоверений УБД

05.06 / Мнение: Когда захватят Саудовскую Аравию?

05.06 / Тренер Роман Ротенберг заявил, что хоккей в Канаде и США деградирует без РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика