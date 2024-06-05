Рупор кремлевской пропаганды: 10 000 за обнаружение беспилотника

10 000 за обнаружение беспилотника

Жители Новгородской области смогут получить вознаграждение в размере 10 тыс. рублей за информацию об обнаружении беспилотника (БПЛА). Передать информацию в экстренные службы можно при помощи мобильного приложения "Экстренный вызов 112", сообщает пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

"При обнаружении беспилотного летательного аппарата вы можете передать информацию в экстренные службы при помощи мобильного приложения "Экстренный вызов 112". <…> По поручению губернатора Новгородской области в случае подтверждения информации первому сообщившему о беспилотном летательном аппарате будет выплачено 10 тыс. рублей", – отмечается в сообщении.

Приложение должно быть установлено на смартфоне с операционной системой Андроид. "Выбрав из предлагаемых способов связи со службой 112 режим "видеопоток в службу", вы сможете транслировать в режиме реального времени видео с места происшествия", – добавили в пресс-службе.

Мобильное приложение "Экстренный вызов 112" также станет помощником для людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению. При отсутствии интернета, но при наличии сотовой связи через СМС можно направить координаты своего местоположения в службу 112 с указанием проблемы

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На 3-й год войны решили все же заняться развитием системы раннего обнаружения запускаемых противником БПЛА. Лучше поздно, чем никогда.

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